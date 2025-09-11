Самое большое сокращение числа работников со времен Второй мировой войны. Чехии будет не хватать 70 000 человек в год

Несоответствие между числом людей, выходящих на пенсию, и количеством молодых людей, вступающих на рынок труда, увеличивается. Уже сейчас этот рынок теряет 30 000 человек в год, а в течение десяти лет ситуация ухудшится более чем в два раза.