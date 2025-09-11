ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Самое большое сокращение числа работников со времен Второй мировой войны. Чехии будет не хватать 70 000 человек в год
11 сентября 2025
15:00
Несоответствие между числом людей, выходящих на пенсию, и количеством молодых людей, вступающих на рынок труда, увеличивается. Уже сейчас этот рынок теряет 30 000 человек в год, а в течение десяти лет ситуация ухудшится более чем в два раза.
«Чешская Республика стоит на пороге самого большого сокращения рабочей силы со времен Второй мировой войны», — предупредила Ярослава Резлерова, генеральный директор кадрового агентства ManpowerGroup ČR. По ее словам, ежегодно на пенсию уходят 120 000 человек, но приходит только 90 000 выпускников.
«Через десять лет будет не хватать до 70 000 человек в год», — добавила она.
Она не единственная, кто обращает внимание на подобную ситуацию. «Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет сначала будет стагнировать, а затем снижаться. Самый быстрый спад будет наблюдаться в 40-х и 50-х годах, в течение которых доля этих лиц должна сократиться с 64 до 56,6%», — указало в своем прогнозе Чешское статистическое управление.
По словам Томаша Домбровского из компании Alma Career, которая управляет порталами Jobs.cz и Práce.cz, компании будут вынуждены гораздо больше, чем раньше, полагаться на пожилых работников. «Чешское население стареет, и все большее число работников постепенно переходит в средний и пожилой возраст», — заявил он недавно для Novinky. «И как только компании начнут их отвергать, у нас возникнет большая проблема», — добавил он.
По мнению Резлеровой, решением является большее открытие рынка для иностранных работников. Частично рынок заполнили беженцы из Украины, но это в основном женщины, а мужчин, напротив, стало меньше. Кроме того, заработные платы выравниваются, например, с Польшей, Румынией или Болгарией, поэтому для работников из этих стран чешский рынок уже не так привлекателен.
Компании будут нанимать
Что касается ближайшего будущего, то, согласно опросу ManpowerGroup, чешские работодатели планируют скорее нанимать, чем увольнять сотрудников. 30% из них хотят нанимать сотрудников, только 16% планируют увольнения.
Тем не менее по сравнению с планами на третий квартал доля первых немного снизилась, а доля вторых, напротив, немного выросла. «Последний квартал обычно является самым слабым периодом с точки зрения планов по найму, но в этом году мы наблюдаем меньший сезонный спад, чем обычно», — добавила Резлерова.
Среди отдельных секторов наибольший оптимизм царит в энергетике, за которой следуют здравоохранение и социальное обеспечение. Напротив, наименее оптимистичны компании в государственном и некоммерческом секторах, а также в сфере транспорта.
Не слишком оптимистично настроены и компании в промышленности, которые сталкиваются со слабым внешним спросом. Это отразилось и в последних данных по безработице, уровень которой вырос до 4,5%.
«Предприятия не увольняют сотрудников в больших количествах, но их осторожность при создании новых рабочих мест в значительной степени способствует негативной тенденции на рынке труда», — сказал Павел Собишек из UniCredit Bank.
С региональной точки зрения разницы между столицей, остальной частью Чехии, Моравией и Силезией нет. Самые низкие планы по найму имеют компании с числом сотрудников до десяти, самые высокие — с более чем 5 000 человек.
