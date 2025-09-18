Даже банк можно «уговорить». Как договориться о самой выгодной ипотеке

Скидка на процентную ставку в несколько десятых может означать тысячи крон в год для семейного бюджета. Банки готовы пойти на уступки, но только тем клиентам, с которыми им это выгодно.