Чехам не хватает минеральных веществ, детям — фруктов и овощей, а шумовое загрязнение наносит вред здоровью населения
18 сентября 2025
08:00
Чехам не хватает минеральных веществ, таких как кальций, магний или железо, зато у них избыток натрия, содержащегося в соли. Дети не потребляют достаточно фруктов и овощей. На здоровье чешского населения также влияют чрезмерный шум и загрязненная окружающая среда. Об этом говорится в отчете об оценке рисков для здоровья чешского населения за 2024 год, который опубликовал Государственный институт здравоохранения (SZÚ).
Согласно отчету, 80% людей старше 60 лет испытывают недостаток кальция в рационе, а женщины и пожилые люди также не потребляют достаточно магния. «Самые низкие показатели были у группы девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — сообщила Ирена Регуркова из Центра здоровья, питания и продуктов питания SZÚ. Половина детей в возрасте от семи до десяти лет не получает достаточно железа, так же как и половина женщин детородного возраста.
Кальций содержится в основном в молочных продуктах, его недостаток может негативно влиять на здоровье костей, зубов, мышц и нервной системы. Магний можно восполнить в рационе с помощью некоторых фруктов, овощей, орехов или злаков. Чрезмерное потребление натрия может быть связано с повышенным риском высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, повреждения почек, остеопороза и рака желудка.
«Большая часть детей предпочитает нездоровую пищу, особенно сладкие напитки и ароматизированные молочные продукты, что увеличивает риск избыточного веса и ожирения. Регулярное употребление фруктов и овощей снижает этот риск», — пояснила Кристина Жейглицова, руководитель отдела системы мониторинга центра здоровья и окружающей среды SZÚ.
По данным SZÚ, только 4% детей потребляют достаточное количество овощей, пять порций размером с их кулак в день. Большинство родителей считают, что двух-трех порций в день достаточно. «Важную роль играют образование и финансовое положение родителей. Дети из более обеспеченных семей питаются более здоровой пищей и реже страдают ожирением», — добавила она.
Помимо питания, важными факторами для здоровья чешского населения являются, например, шум, загрязнение воздуха и вода, которую они пьют. По данным SZÚ, у людей, которые в течение длительного времени подвергаются воздействию шума, чаще встречаются сердечные заболевания.
«Мы оцениваем увеличение числа новых случаев ишемической болезни сердца в результате шума от дорожного транспорта на 4,7% по сравнению с обычным числом случаев от других причин. Это увеличение составляет примерно 920 новых случаев в год», — сообщила Зденка Вандасова из Центра мониторинга здоровья населения.
Питьевая вода в Чехии в целом является одной из самых качественных в мире. SZÚ отслеживает 377 различных показателей. «Частота превышения предельных значений увеличивается с уменьшением размера водопровода», — заявил руководитель Национального референс-центра по питьевой воде SZÚ Франтишек Кожишек.
Крупные водопроводы, снабжающие более 5 000 человек, превысили предельно допустимые значения значимых показателей на 0,07%, небольшие водопроводы — на 0,3%. По данным SZÚ, наибольшую угрозу для качества питьевой воды представляют побочные продукты, образующиеся в результате дезинфекции питьевой воды, или нитраты.
На здоровье человека больше всего влияют аэрозольные частицы и полициклические ароматические углеводороды, а также увеличивается значение приземного озона.
