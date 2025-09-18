ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Чехам не хватает минеральных веществ, детям — фруктов и овощей, а шумовое загрязнение наносит вред здоровью населения

Новости 420on
18 сентября 2025
08:00
582
Чехам не хватает минеральных веществ, таких как кальций, магний или железо, зато у них избыток натрия, содержащегося в соли. Дети не потребляют достаточно фруктов и овощей. На здоровье чешского населения также влияют чрезмерный шум и загрязненная окружающая среда. Об этом говорится в отчете об оценке рисков для здоровья чешского населения за 2024 год, который опубликовал Государственный институт здравоохранения (SZÚ).
Согласно отчету, 80% людей старше 60 лет испытывают недостаток кальция в рационе, а женщины и пожилые люди также не потребляют достаточно магния. «Самые низкие показатели были у группы девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — сообщила Ирена Регуркова из Центра здоровья, питания и продуктов питания SZÚ. Половина детей в возрасте от семи до десяти лет не получает достаточно железа, так же как и половина женщин детородного возраста.

Кальций содержится в основном в молочных продуктах, его недостаток может негативно влиять на здоровье костей, зубов, мышц и нервной системы. Магний можно восполнить в рационе с помощью некоторых фруктов, овощей, орехов или злаков. Чрезмерное потребление натрия может быть связано с повышенным риском высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, повреждения почек, остеопороза и рака желудка.

«Большая часть детей предпочитает нездоровую пищу, особенно сладкие напитки и ароматизированные молочные продукты, что увеличивает риск избыточного веса и ожирения. Регулярное употребление фруктов и овощей снижает этот риск», — пояснила Кристина Жейглицова, руководитель отдела системы мониторинга центра здоровья и окружающей среды SZÚ.

По данным SZÚ, только 4% детей потребляют достаточное количество овощей, пять порций размером с их кулак в день. Большинство родителей считают, что двух-трех порций в день достаточно. «Важную роль играют образование и финансовое положение родителей. Дети из более обеспеченных семей питаются более здоровой пищей и реже страдают ожирением», — добавила она.

Помимо питания, важными факторами для здоровья чешского населения являются, например, шум, загрязнение воздуха и вода, которую они пьют. По данным SZÚ, у людей, которые в течение длительного времени подвергаются воздействию шума, чаще встречаются сердечные заболевания.

«Мы оцениваем увеличение числа новых случаев ишемической болезни сердца в результате шума от дорожного транспорта на 4,7% по сравнению с обычным числом случаев от других причин. Это увеличение составляет примерно 920 новых случаев в год», — сообщила Зденка Вандасова из Центра мониторинга здоровья населения.
Питьевая вода в Чехии в целом является одной из самых качественных в мире. SZÚ отслеживает 377 различных показателей. «Частота превышения предельных значений увеличивается с уменьшением размера водопровода», — заявил руководитель Национального референс-центра по питьевой воде SZÚ Франтишек Кожишек.

Крупные водопроводы, снабжающие более 5 000 человек, превысили предельно допустимые значения значимых показателей на 0,07%, небольшие водопроводы — на 0,3%. По данным SZÚ, наибольшую угрозу для качества питьевой воды представляют побочные продукты, образующиеся в результате дезинфекции питьевой воды, или нитраты.

На здоровье человека больше всего влияют аэрозольные частицы и полициклические ароматические углеводороды, а также увеличивается значение приземного озона.
здоровье Чехия дети еда
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
130
ЖИЗНЬ
ДАЖЕ БАНК МОЖНО «УГОВОРИТЬ». КАК ДОГОВОРИТЬСЯ О САМОЙ ВЫГОДНОЙ ИПОТЕКЕ
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1530
ЖИЗНЬ
ОПРОС: ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ, СЧИТАЮТ 40% ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
3083
ЖИЗНЬ
СЛИШКОМ СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. ШАНС НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ ИМЕЕТ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ
09:50
17 СЕНТЯБРЯ 2025
3869
ЖИЗНЬ
КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1311
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ОБАНКРОТИЛИСЬ 4 265 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — НА 15 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
22:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1336
ЖИЗНЬ
ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК ПОСЕТИЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ СО ВРЕМЕН ПАНДЕМИИ
11:44
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3704
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: КОГДА ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ?
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3164
ЖИЗНЬ
ПЕРЕЕЗД В ПРАГУ ИЗ ИЗРАИЛЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2532
БИЗНЕС
PPF ПРИОБРЕТАЕТ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3122
БИЗНЕС
В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ UKLIĎME SVĚT
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
2983
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
4594
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
5461
БИЗНЕС
В ПРАГЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ 400 000 ЖИТЕЛЕЙ
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
10664
ЖИЗНЬ
САМОЕ БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЧЕХИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ 70 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
7285
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: ПРОДАЮ ТОВАРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ САЙТАХ, НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ?