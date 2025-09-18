Чехам не хватает минеральных веществ, детям — фруктов и овощей, а шумовое загрязнение наносит вред здоровью населения

Чехам не хватает минеральных веществ, таких как кальций, магний или железо, зато у них избыток натрия, содержащегося в соли. Дети не потребляют достаточно фруктов и овощей. На здоровье чешского населения также влияют чрезмерный шум и загрязненная окружающая среда. Об этом говорится в отчете об оценке рисков для здоровья чешского населения за 2024 год, который опубликовал Государственный институт здравоохранения (SZÚ).