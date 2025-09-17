ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Как иностранцу получить ипотеку в Чехии в 2025 году
17 сентября 2025
09:50
1277
Покупка жилья в Чехии — важный шаг для многих иностранцев, которые здесь живут, работают или планируют переезд. Но оформление ипотеки и покупка недвижимости для нерезидентов имеют ряд особенностей. Чешские банки предъявляют к ним более строгие требования, чем к гражданам Чехии, и проверяют каждую деталь.
Разберем, какие варианты доступны иностранцам, что влияет на одобрение, какие документы готовить и как повысить шансы на успешное получение ипотеки.
Банк или не банк: что выбрать?
Чешские банки — основной источник ипотечного финансирования при покупке недвижимости. Они предлагают более низкие процентные ставки и работают по строгим правилам Чешского национального банка (ČNB).
● низкие ставки по сравнению с небанковскими организациями;
● защита клиента по банковскому законодательству.
● длительный процесс рассмотрения;
● повышенные требования к доходам и резидентству.
Особенно внимательно банки проверяют иностранцев: стабильность работы, источник дохода, кредитную историю.
Что влияет на решение банка?
