Как иностранцу получить ипотеку в Чехии в 2025 году

17 сентября 2025
Покупка жилья в Чехии — важный шаг для многих иностранцев, которые здесь живут, работают или планируют переезд. Но оформление ипотеки и покупка недвижимости для нерезидентов имеют ряд особенностей. Чешские банки предъявляют к ним более строгие требования, чем к гражданам Чехии, и проверяют каждую деталь.
Разберем, какие варианты доступны иностранцам, что влияет на одобрение, какие документы готовить и как повысить шансы на успешное получение ипотеки.

Банк или не банк: что выбрать?

Банковская ипотека

Чешские банки — основной источник ипотечного финансирования при покупке недвижимости. Они предлагают более низкие процентные ставки и работают по строгим правилам Чешского национального банка (ČNB).

Плюсы:
●     низкие ставки по сравнению с небанковскими организациями;
●     защита клиента по банковскому законодательству.

Минусы:
●     длительный процесс рассмотрения;
●     повышенные требования к доходам и резидентству.

Особенно внимательно банки проверяют иностранцев: стабильность работы, источник дохода, кредитную историю.

Небанковские кредиты

Небанковские организации (например, строительные сберегательные кассы — stavební spořitelna) могут быть более гибкими. Они чаще одобряют заявки от клиентов, которые не соответствуют строгим банковским критериям.

Минусы:
  •  более высокие ставки и комиссии;
  • меньше гарантий для заемщика.

Что влияет на решение банка?

Гражданство

Гражданам ЕС проще — для них банки в Чехии создают более лояльные условия при покупке недвижимости. Для граждан третьих стран требования жестче, особенно если нет долгосрочной визы или ПМЖ.

Статус резидента

●     Постоянные резиденты имеют лучшие шансы.
●     Временный ВНЖ (обычно от 2 лет и дольше) тоже может подойти, если есть стабильный доход.

Доходы

Доходы из Чехии подтверждаются проще всего (трудовой договор, выписки со счета). Доходы из-за границы проверяют дольше, иногда просят дополнительные гарантии (например, чешского супруга/супругу).

Первоначальный взнос (LTV)

●     до 36 лет можно получить ипотеку при взносе от 10%;
●     старше 36 лет — минимум 20%.

Чем выше взнос, тем выгоднее условия.

Кредитная история и долги

Банки проверяют, как вы обслуживаете кредиты и нет ли просрочек. Чем меньше долговых обязательств, тем выше шансы.

Какие документы нужны?

Иностранец, который хочет оформить ипотеку на покупку недвижимости в Чехии, должен подготовить:

●     паспорт / ВНЖ / ПМЖ;
●     подтверждение дохода (справка от работодателя, налоговая декларация для ИП, выписки со счета);
●     договор или резервацию на покупку недвижимости;
●     оценку стоимости объекта;
●     справки о текущих обязательствах (кредиты, кредитные карты).

Часто требуют перевод документов на чешский язык с нотариальным заверением.

Сколько времени занимает процесс?

Рассмотрение заявки у иностранца может занять от 30 до 90 дней.

Причины задержек: проверка зарубежных доходов, перевод документов, подтверждение визового статуса.

Поэтому важно начинать оформление заранее, особенно если есть сроки по покупке (например, подписана rezervační smlouva).

Как повысить шансы на одобрение?

●     Подчеркните долгосрочные связи с Чехией: работа, семья, бизнес.
●     Покажите финансовые резервы: сбережения, инвестиции.
●     Минимизируйте долги перед подачей заявки.
●     Готовьте полный пакет документов сразу, чтобы не тратить время на доработки.

Пример из практики

Алексей, 32 года, работает в IT-компании в Праге. У него временный ВНЖ и стабильная зарплата от чешского работодателя.

●     Первоначальный взнос составил 10% от стоимости квартиры (700 000 крон при цене квартиры 7 миллионов крон).
●     Доходы подтвердил трудовым договором и выписками из банка.
●     Дополнительно показал небольшие накопления на сберегательном счете.

Банк одобрил ипотеку на сумму 6,3 миллиона крон под ставку около 4,3% годовых.

Почему одобрили? Алексей молодой (до 36 лет), сделал минимальный взнос в 10%, имеет стабильный доход в Чехии и прозрачную кредитную историю. Это позволило банку пойти навстречу и выдать ипотеку с максимально возможным LTV (90%).

Итог

Ипотека и покупка недвижимости в Чехии для иностранцев — вполне достижимая цель, если знать правила игры. Чем стабильнее вы выглядите в глазах банка, тем выше шанс на одобрение.

На сайте Finaram.cz вы можете:
●     сравнить, что выгоднее — ипотека или аренда;
●     рассчитать максимальную ипотеку, которую может одобрить банк;
●     подать онлайн-заявку на ипотеку;
●     рассчитать и смоделировать ипотеку с разными параметрами;
●     включить «ипотечный watchdog» и получать уведомления о снижении ставок.

Ваш дом в Чехии ближе, чем кажется!
