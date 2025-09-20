Чехи не выдержали: шницель стал слишком дорогим, лучше они будут есть его дома

Летние расходы в ресторанах были низкими, в том числе из-за погоды. Рост цен сейчас замедляется, но в последние годы он был настолько высоким, что люди уже сейчас предпочитают отказываться от некоторых блюд из меню, говорит ресторатор Любош Кастнер.