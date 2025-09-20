ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Чехи не выдержали: шницель стал слишком дорогим, лучше они будут есть его дома
20 сентября 2025
09:00
Летние расходы в ресторанах были низкими, в том числе из-за погоды. Рост цен сейчас замедляется, но в последние годы он был настолько высоким, что люди уже сейчас предпочитают отказываться от некоторых блюд из меню, говорит ресторатор Любош Кастнер.
Рестораны в горах и кемпингах пострадали от холодного лета больше всех. Выручка в туристически привлекательных местах летом упала на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом, согласно свежим данным кассовой системы Dotykačka, через которую проходит четверть всех транзакций на внутреннем рынке.
«Маркетинговым директором гастрономии является солнце. А суммарное количество осадков в июле сыграло тормозящую роль», — сожалеет в Agenda SZ Byznys Любош Кастнер, член Ассоциации малых и средних предприятий и совладелец сети ресторанов.
Продажи пива, которое привлекает людей в рестораны, снизились на десятую часть из-за прохладного лета, поскольку люди, естественно, не хотели сидеть на дождливых террасах. По словам Кастнера, летний дефицит горные предприятия уже не наверстают.
В городах, напротив, гастрономическая сцена на подъеме. В сентябре люди вернулись в пабы, и осенью выручка ресторанов и пабов улучшится. «Приближается праздник Святого Мартина, приближаются выборы. Люди хотят обсуждать, а выборы — это тема для ресторанов. Это будет политическое родео и гастрономическое родео», — считает Кастнер.
Однако выручка всего сектора в этом году не будет «джекпотом». Номинально она сравняется с прошлым годом, но из-за инфляции в реальности она немного снизится на три-пять процентов, по его оценкам. Это может быть связано с продолжающимся ростом цен на услуги.
В ресторане чех оставляет 4500 крон
Пока что в этом году рост цен продолжается «терпимыми» темпами в три процента, но с 2019 года рестораны подорожали более чем на 50 процентов. И для многих гостей цены уже слишком высоки. Заработные платы не росли такими темпами ни номинально (ни тем более реально). И это отражается на посещаемости. «В этом году люди ходят в ресторан два-три раза в неделю. Но в прошлые годы они ходили туда четыре-пять раз в неделю», — описывает Любош Кастнер.
Средний чех оставляет в ресторанах, кафе и барах примерно 4500 крон в месяц. «60 % этой суммы он тратит в ресторанах и пабах, 8 % — в барах, 12 % — в кафе, а доля фастфуда выросла с 12 до 15 %. Еда из фастфуда вытесняет сельские пабы», — описывает привычки чехов Кастнер. Выросла и посещаемость столовых и бистро.
За обед посетитель платит в среднем 200 крон, но в Праге — больше. Шесть лет назад это было еще менее 140 крон. Тогда люди ходили поесть «вне дома» четыре-пять раз в неделю, сегодня — два-три раза. Но к концу недели люди привыкли немного «разгуляться». «Они заказывают более дорогие блюда», — отметил Кастнер.
По словам Любоша Кастнера, до конца года цены уже не будут сильно расти. «Но я готов поспорить, что инфляция превысит три процента. Гастрономы будут вынуждены немного компенсировать неудачное лето».
Какие продукты подорожали больше всего за последние годы?
Пиво подорожало за последние три года на семь крон, пол-литра пива стоит в среднем 56 крон, что в основном связано с изменениями в НДС. Шницель за три года подорожал на 14 крон, сейчас он стоит в среднем 179 крон, а, например, гуляш, который обычно стоит 175 крон, за тот же период подорожал на 18 крон, как следует из данных Dotykačka.
Например, именно из-за цены люди часто отказываются от шницеля в ресторане и предпочитают приготовить его дома.
