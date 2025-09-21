Фильм с чешским участием о сопротивлении путинской России будет бороться за «Оскар»

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» (Pan Nikdo proti Putinovi), снятый в датско-чешской копродукции, будет бороться за премию Оскар. Его номинировала на конкурс Дания. Главный герой фильма, русский учитель Павел Таланкин, после бегства из России получил убежище в Чешской Республике.