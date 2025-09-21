ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Фильм с чешским участием о сопротивлении путинской России будет бороться за «Оскар»

21 сентября 2025
17:00
Документальный фильм «Господин Никто против Путина» (Pan Nikdo proti Putinovi), снятый в датско-чешской копродукции, будет бороться за премию Оскар. Его номинировала на конкурс Дания. Главный герой фильма, русский учитель Павел Таланкин, после бегства из России получил убежище в Чешской Республике.
Мировая премьера фильма успешно прошла на американском фестивале Sundance, где он получил специальный приз жюри в секции World Cinema Documentary.

Он был создан в сотрудничестве с датской продюсерской компанией Made in Copenhagen и чешской PINK, и в его создании приняла активное участие чешская команда — от продюсеров и композитора до постпродакшна и самого главного героя.

Фильм, который также получил награды на фестивалях в США, Польше, Италии, Израиле, Испании, Бельгии, Хорватии, Южной Африке и Канаде, будет бороться за «Оскар» в категории «Лучший международный игровой фильм». Одновременно он также претендует на номинацию в категории «Лучший документальный фильм».

Фильм режиссера Дэвида Боренштейна и сорежиссера Павла «Паши» Таланкина рассказывает о обычном учителе из маленького городка, остроумном и неконвенциональном педагоге. Однако после вторжения России в Украину его роль в школе резко меняется — он невольно оказывается втянут в пропагандистскую машину.

Вместо того, чтобы поощрять самостоятельное мышление, он вынужден записывать учеников, произносящих пропагандистские тексты, и учителей, искажающих факты истории и современности, и передавать эти материалы в Министерство образования России.

В знак протеста и в полной секретности он решает вывезти снятые записи из России, чтобы дать свидетельство о том, как пропаганда и война постепенно меняют местное общество.

Ключевым сопродюсером со стороны Чехии является компания PINK. Одним из исполнительных продюсеров фильма является Серж Боренштейн, бельгийский девелопер, который с 90-х годов 20-го века живет в Праге и помогает финансировать фильм.
