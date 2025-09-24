Чехи перестают пить. Почему это хорошо

Новости 420on 24 сентября 2025 10:00 886

Это тенденция, которую невозможно не заметить: алкоголь в нашей стране перестает быть модным и трендовым, пишет обозреватель Seznam Zprávy Ян Странский.