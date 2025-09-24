ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Чехи перестают пить. Почему это хорошо

Новости 420on
24 сентября 2025
10:00
886
Это тенденция, которую невозможно не заметить: алкоголь в нашей стране перестает быть модным и трендовым, пишет обозреватель Seznam Zprávy Ян Странский.
Все больше моих сверстников, пятидесятилетних, перестают пить. У них одинаковые причины. Похмелье становится невыносимым. Поскольку мы рожаем детей в все более позднем возрасте, нельзя позволить себе пойти в пятницу в бар и пролежать субботу в обморочном состоянии.

Не потому, что жена — или подруга (потому что свадьбы и связанные с ними расходы в сотни тысяч уже не интересуют определенную часть населения) — будет вам это вычитывать, а потому, что роль мужчины в уходе за детьми претерпевает изменения.

Сегодня отцы, по своему выбору, а не под давлением извне, больше участвуют в уходе за потомством.

В то же время меняется образ жизни. В моде забота о физическом и душевном здоровье. Несовместимая с употреблением спиртных напитков.

Особенно это касается духа. Уже относительно давно известно, что алкоголь является одним из самых сильных депрессогенов вообще. Во время вечеринки с друзьями, с пивом, вином, ромом, добавьте по вкусу, человек чувствует себя возвышенно, весело. Чем выше интоксикация поднимает настроение, тем ниже оно падает на следующий день. Намного ниже. Значительная часть алкоголиков заканчивает жизнь самоубийством. 

Еще более заметным является отказ от алкоголя среди двадцатилетних. Производители придумывают, что понравится молодежи. Возражение заключается в том, что молодежь переходит на кратом и т. п. Некоторые да. Чрезвычайно опасно. Психиатрические больницы, специализирующиеся на лечении зависимостей, с каждым месяцем имеют все больше работы с людьми, зависимыми от этих психоактивных веществ. Лечение оказывается чрезвычайно сложным и неудовлетворительным. Тем не менее, по сравнению с алкоголиками, кратоманов — лишь небольшая часть.

Еще одно замечание. Среди молодежи растет потребление антидепрессантов. Перед лицом войны, невозможности приобрести собственное жилье, реальности климатического кризиса и нелепой фальшивой напыщенности инфлюенсеров в социальных сетях в уныние не впадет, наверное, мало кто.

Каждый — и я бы подчеркнул — каждый психиатр подтвердит вам, что лучше, чем самолечение, избавляющее от хандры с помощью алкоголя, как это принято у нас, в основном среди мужчин, — это проглотить утром таблетку, содержащую, например, SNRI. Потенциальные вредные последствия по сравнению с алкоголем не измеримы, то есть фактически отсутствуют.

Не говоря уже о миллиардных сбережениях на лечении заболеваний, вызванных алкоголем.

Я считаю, что отказ от алкоголя — и я не говорю здесь о какой-либо запретной политике, запретах, а только о более умеренном потреблении — это отличная новость. Позволю себе поделиться личным опытом. Несколько лет назад я посетил Оман. Страну, где употребление алкоголя является табу в связи с религиозными убеждениями народа — исламом. Незадолго до этого я был далеко оттуда, в гималайском Лехе, где алкоголь подают, но исключительно туристам, поскольку местные буддисты не проявляют к нему никакого интереса.

В обоих местах я чувствовал себя фантастически, гуляя по улицам после 22 часов. Никто не кричал, не толкался, не выделывался, не блевал, не вел себя как идиот. Улицы были полны старожилов, которые наслаждались ужином, кофе, соками и чаем. Никогда и нигде я не чувствовал себя так безопасно и комфортно.

Если наше снижающееся увлечение пьянством — этим добровольным безумием — хотя бы немного способствует этому ощущению, то это будет замечательно.
Чехия алкоголь
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
693
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НЕГАТИВ И СКЕПТИЦИЗМ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
939
БИЗНЕС
КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ КОМПАНИЯ В ЧЕХИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1490
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТИ ХОТЯТ ПРАВА НА ВЫБОР ОДЕЖДЫ: КОНФЛИКТ В ЧЕШСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
09:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2472
БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКА FIO ВЫПЛАТИЛИ СЕБЕ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ПО 1,5 МИЛЛИАРДА КРОН КАЖДЫЙ
17:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3778
ЖИЗНЬ
ФИЛЬМ С ЧЕШСКИМ УЧАСТИЕМ О СОПРОТИВЛЕНИИ ПУТИНСКОЙ РОССИИ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА «ОСКАР»
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
5802
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И РАЙОНА: ПОЧЕМУ ОДНИ ЧЕШСКИЕ ДЕТИ УЧАТСЯ В ВУЗЕ, А ДРУГИЕ НЕТ
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
17119
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ: ШНИЦЕЛЬ СТАЛ СЛИШКОМ ДОРОГИМ, ЛУЧШЕ ОНИ БУДУТ ЕСТЬ ЕГО ДОМА
16:20
19 СЕНТЯБРЯ 2025
7888
БИЗНЕС
В 2026 ГОДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ЖДЕТ РЕКОРДНЫЙ РОСТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4237
БИЗНЕС
UNICREDIT BANK ОШТРАФОВАН НА 6 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА НЕВЫГОДНЫЙ КУРС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
10:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4220
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КАРЛИН ЕДУ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ РОБОТЫ
09:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2851
ЖИЗНЬ
ИСТОРИЯ СМЕРТИ ПОДРОСТКА ИВАНА (15 ЛЕТ) В ЧЕХИИ. «ЛЮДИ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ», — ГОВОРИТ РЕПОРТЕР О ЧЕРНОМ РЫНКЕ ТРУДА
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4834
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ ТРЕБУЕТ ОТ AGROFERT ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 7 МЛРД КРОН
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5932
ЖИЗНЬ
ЧЕХАМ НЕ ХВАТАЕТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЕТЯМ — ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, А ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
5489
ЖИЗНЬ
ОПРОС: ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ, СЧИТАЮТ 40% ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
7740
ЖИЗНЬ
СЛИШКОМ СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. ШАНС НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ ИМЕЕТ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ