ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В Чехии преобладают негатив и скептицизм, показал опрос
24 сентября 2025
11:00
695
Скептицизм в чешском обществе сохраняется и даже усиливается. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, согласно которым 55 % людей считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Положительно ее оценивают менее пятой части чехов (18 %), а остальные 27 % считают, что страна не движется ни в каком направлении.
Недовольство преобладает среди людей в течение длительного времени, причем значительно усиливается в периоды кризисов. В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом, связанным с войной на Украине, которая практически сразу же последовала за предыдущим коронавирусным кризисом.
Исследование показало, что наибольшая доля людей, выражающих удовлетворение направлением развития страны, приходится на сторонников партий правящей коалиции. В случае партии Spolu это 55 процентов, в случае STAN — 44 процента. В меньшей степени это касается и Пиратов (26 процентов).
Напротив, сторонники оппозиции воспринимают развитие событий в целом негативно. Наиболее критичны сторонники SPD, 82 процента из которых считают, что развитие событий идет в неправильном направлении. У Stačilo! это 74 процента, у ANO 68 процентов, а у Motoristů 65 процентов.
Поскольку общество разделено, неудивительно, что обе группы имеют разные причины для неправильного направления развития страны. Для сторонников оппозиции самым важным вехой (35 процентов) является правительство нынешнего премьер-министра Петра Фиалы (ODS), за которым следует переход к рыночной экономике после 1989 года (24 процента). Многочисленные кризисы последних лет (ковид, война на Украине, рост цен и энергоносителей) являются вехой для 21% из них.
Сторонники первоначальной коалиции Spolu, STAN и Pirátů, напротив, считают самым значительным вехой вступление движения ANO и Андрея Бабиша в политику (40 процентов). Многочисленные кризисы являются негативной вехой для 32 процентов из них.
Опрос был проведен в августе, в нем приняли участие 1548 респондентов. Он был основан на данных для избирательных моделей CNN Prima News.
Исследование показало, что наибольшая доля людей, выражающих удовлетворение направлением развития страны, приходится на сторонников партий правящей коалиции. В случае партии Spolu это 55 процентов, в случае STAN — 44 процента. В меньшей степени это касается и Пиратов (26 процентов).
Напротив, сторонники оппозиции воспринимают развитие событий в целом негативно. Наиболее критичны сторонники SPD, 82 процента из которых считают, что развитие событий идет в неправильном направлении. У Stačilo! это 74 процента, у ANO 68 процентов, а у Motoristů 65 процентов.
Поскольку общество разделено, неудивительно, что обе группы имеют разные причины для неправильного направления развития страны. Для сторонников оппозиции самым важным вехой (35 процентов) является правительство нынешнего премьер-министра Петра Фиалы (ODS), за которым следует переход к рыночной экономике после 1989 года (24 процента). Многочисленные кризисы последних лет (ковид, война на Украине, рост цен и энергоносителей) являются вехой для 21% из них.
Сторонники первоначальной коалиции Spolu, STAN и Pirátů, напротив, считают самым значительным вехой вступление движения ANO и Андрея Бабиша в политику (40 процентов). Многочисленные кризисы являются негативной вехой для 32 процентов из них.
Опрос был проведен в августе, в нем приняли участие 1548 респондентов. Он был основан на данных для избирательных моделей CNN Prima News.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
886
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
939
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1490
09:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2472
17:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3778
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
5802
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
17119
16:20
19 СЕНТЯБРЯ 2025
7888
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4237
10:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4220
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4834
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
5489
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
7740