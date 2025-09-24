ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

В Чехии преобладают негатив и скептицизм, показал опрос

Новости 420on
24 сентября 2025
11:00
695
Скептицизм в чешском обществе сохраняется и даже усиливается. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, согласно которым 55 % людей считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Положительно ее оценивают менее пятой части чехов (18 %), а остальные 27 % считают, что страна не движется ни в каком направлении.
Недовольство преобладает среди людей в течение длительного времени, причем значительно усиливается в периоды кризисов. В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом, связанным с войной на Украине, которая практически сразу же последовала за предыдущим коронавирусным кризисом.

Исследование показало, что наибольшая доля людей, выражающих удовлетворение направлением развития страны, приходится на сторонников партий правящей коалиции. В случае партии Spolu это 55 процентов, в случае STAN — 44 процента. В меньшей степени это касается и Пиратов (26 процентов).

Напротив, сторонники оппозиции воспринимают развитие событий в целом негативно. Наиболее критичны сторонники SPD, 82 процента из которых считают, что развитие событий идет в неправильном направлении. У Stačilo! это 74 процента, у ANO 68 процентов, а у Motoristů 65 процентов.

Поскольку общество разделено, неудивительно, что обе группы имеют разные причины для неправильного направления развития страны. Для сторонников оппозиции самым важным вехой (35 процентов) является правительство нынешнего премьер-министра Петра Фиалы (ODS), за которым следует переход к рыночной экономике после 1989 года (24 процента). Многочисленные кризисы последних лет (ковид, война на Украине, рост цен и энергоносителей) являются вехой для 21% из них.

Сторонники первоначальной коалиции Spolu, STAN и Pirátů, напротив, считают самым значительным вехой вступление движения ANO и Андрея Бабиша в политику (40 процентов). Многочисленные кризисы являются негативной вехой для 32 процентов из них.

Опрос был проведен в августе, в нем приняли участие 1548 респондентов. Он был основан на данных для избирательных моделей CNN Prima News.
Опрос общественного мнения Чехия
