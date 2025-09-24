В Чехии преобладают негатив и скептицизм, показал опрос

Скептицизм в чешском обществе сохраняется и даже усиливается. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, согласно которым 55 % людей считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Положительно ее оценивают менее пятой части чехов (18 %), а остальные 27 % считают, что страна не движется ни в каком направлении.