Черный рынок труда процветает. В Чехии около 500 тыс. человек работают нелегально
28 сентября 2025
12:00
До полумиллиона человек в Чехии работают на черном рынке труда. Это как чехи, так и иностранцы. По оценкам, государство теряет от этого десятки миллиардов в год. Эта давняя проблема особенно обострилась в последние два года. Спрос компаний на работников растет, пропорционально этому растет количество нелегальных агентств, которые массово привозят иностранцев. От дешевой рабочей силы выигрывают предприятия.
Проблема нелегальной занятости затрагивает в первую очередь неквалифицированных работников в сфере производства, логистики, строительства и гастрономии.
Речь идет о системе, в которой государство теряет налоги, не уплачиваются социальные и медицинские страховые взносы, а иностранцы работают без регистрации в органах власти, без вида на жительство, без законных трудовых договоров и, таким образом, могут подвергаться фактически эксплуатации.
Они дорого платят за жилье, получают минимальную почасовую заработную плату, не имеют права на отдых и в конечном итоге не получают даже столько, сколько было первоначально оговорено. После нескольких месяцев тяжелой работы они возвращаются домой.
Государство пытается ужесточить меры, этим вопросом занимается и Торговая палата, но по-прежнему не удается покончить с нелегальной работой и связанными с ней проблемами.
Минимальная зарплата, максимальная работа
По словам Радована Бурковича из Ассоциации агентств по трудоустройству, особенно массово распространился бизнес с украинцами. Речь идет не о беженцах, которые имеют у нас временную защиту и возможность легально работать, хотя и они могут сталкиваться с проблемами на чешском рынке труда, а главным образом об их соотечественниках в их родной стране.
«Это делают в основном украинцы, которые проживают у нас дольше. Они размещают объявление на веб-сайте прямо в Украине, организуют, чтобы кого-то забрали, посадили на автобус или поезд, разместили, и эти люди работают по 12–16 часов в день, семь дней в неделю. При этом они работают за меньшую плату, чем минимальная заработная плата», — описывает Буркович.
По его мнению, в результате этого легальные агентства, которые соблюдают законы, имеют лицензию Министерства труда и социальных дел, платят обязательные отчисления и гарантируют людям соблюдение рабочего времени, право на отпуск, больничный или компенсацию за производственную травму, не могут конкурировать по цене. «Мы слышим: «Отлично, но вы дорогие», — сетует Буркович.
Главное, чтобы было дешево
Однако эта проблема касается не только иностранцев, но и чехов. Например, тех, кто находится в процессе взыскания долгов и пытается избежать удержаний из заработной платы. Однако они не осознают, что подвергают себя риску не получить заработную плату, а кроме того, у них возникает дополнительный долг по социальному и медицинскому страхованию, о котором они могут не знать. Точно так же у них могут возникнуть проблемы с пенсией.
92 миллиарда крон — по данным NKÚ, именно столько потерял государство в период с 2019 по 2022 год в виде отчислений и налогов из-за нелегального найма.
«Я слышал о случае, когда предлагали мужчину за 150 крон в час. Компании должно быть ясно, что это обман, потому что 124 кроны — это минимальная заработная плата, 34 процента — это обязательные отчисления, так что вы получаете 168 крон за час работы. Когда я пытался это объяснить, мне ответили, что их это не интересует, для них это хорошая цена, и они согласны», — описал Буркович. По его словам, компании не беспокоятся о возможных последствиях.
Подобный опыт имеют и представители другой организации, которая объединяет легальные агентства по трудоустройству. «Для многих компаний решающим фактором является цена. Если их приоритетом является наем дешевой рабочей силы, то честное агентство не сможет удержаться на рынке», — подтвердил Иван Дзидо, исполнительный директор Ассоциации поставщиков кадровых услуг.
Компании: не знаем, не решаем
С 2021 года компании, нанимающие нелегальных работников, могут получить штрафы от 50 тысяч до десяти миллионов крон. До этого момента наказания могли опасаться только посредники.
По данным Министерства труда, они совершают правонарушение в соответствии с законом о занятости, позволяя скрытое посредничество в трудоустройстве.
«Без дополнительных мер правонарушителю не грозит уголовное наказание. Однако некоторые отдельные аспекты и факты могут быть расценены органами, осуществляющими уголовное преследование, как уголовные преступления, например, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей или торговля людьми. Это правонарушение, кстати, часто связано с организованной преступностью», — ответило министерство.
Однако не только представители легальных агентств, но и, например, организация «Человек в беде» обращают внимание на то, что для крупных, часто даже транснациональных компаний это незначительные трудности.
По их мнению, часто речь идет о известных брендах, которые через несколько посредников заказывают у сомнительных агентств дешевую рабочую силу в сфере логистики, строительства или уборки и отказываются признавать свою ответственность за ее условия труда. Нередко они аргументируют это тем, что не знают о таких практиках или что посредническая агентство является поставщиком, как и любой другой.
Проверки проводит Государственное управление инспекции труда. При признании нарушения не имеет значения, знала ли компания о нелегальной работе. По словам представителя инспекции Рихарда Колибаче, в административном производстве учитывается все, что выяснилось.
«Размер наложенного штрафа является результатом административного усмотрения, в котором учитываются все установленные смягчающие и отягчающие обстоятельства, характер и тяжесть правонарушения, а также другие аспекты, определенные в законе о правонарушениях», — пояснил он.
В прошлом году инспекция выписала 83 штрафа на общую сумму почти 66 миллионов, в этом году — уже 61 на общую сумму 44 миллиона. В целом, в прошлом году инспекции труда наложили на работодателей за нарушение законодательства более пяти с половиной тысяч санкций на общую сумму почти 469 миллионов.
Тем не менее, этого недостаточно для борьбы с нелегальным рынком труда. По словам Бурковича, государство делает слишком мало. Большая часть денег неконтролируемо попадает в псевдоагентства, то есть в зону теневой экономики. В худшем случае — даже в организованную преступность, занимающуюся торговлей людьми.
Смерть пятнадцатилетнего мальчика как предупреждение
Организация «Человек в беде» поэтому обратилась к компаниям с призывом избегать таких практик при найме иностранных работников.
«Мы призываем все компании проверить свои процедуры при найме иностранных работников или использовании услуг агентств или незарегистрированных посредников по трудоустройству», — заявил Ян Черный, директор социальных и образовательных программ «Человек в беде».
По его мнению, менеджеры предприятий, которые пользуются услугами таких агентств, должны задуматься, стоит ли наем нелегальных работников таких рисков.
Насколько это может быть проблематично, показал случай пятнадцатилетнего украинского мальчика Ивана, который в конце августа получил смертельную травму на производстве в районе Клатово.
По имеющейся информации, он тоже приехал в Чехию на короткий срок для работы без оформления. Во время уборки в тяжелых условиях в мастерской его затянуло в машину, которая ампутировала ему руку. Чешские власти проводят расследование деятельности этой компании.
«По нашим данным, это далеко не единичный случай, когда подработчик моложе 18 лет работает в опасных условиях», — предупредил Черный. По его мнению, решением проблемы было бы лишение предприятий, нанимающих нелегальных работников, не только репутации, но и субсидий или права участвовать в публичных тендерах.
Иван Дзидо из Ассоциации поставщиков кадровых услуг считает, что помогли бы и более высокие штрафы в размере десятков миллионов или обязательная регистрация всех трудовых посредников.
«Чешская Республика в течение длительного времени сталкивается с нехваткой рабочей силы, особенно в тех отраслях, где отечественные работники не могут покрыть спрос компаний, как правило, в производстве, логистике или строительстве. Чешское население стареет, и количество активных людей на рынке труда сокращается», — подчеркнул он.
«Если мы хотим сохранить конкурентоспособность экономики, обеспечить рост компаний и функционирование ключевых услуг, мы не сможем обойтись без привлечения квалифицированных и неквалифицированных работников из-за рубежа. В то же время иностранные работники дополняют чешский рынок труда, а не заменяют его», — подчеркнул он.
