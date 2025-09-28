Черный рынок труда процветает. В Чехии около 500 тыс. человек работают нелегально

До полумиллиона человек в Чехии работают на черном рынке труда. Это как чехи, так и иностранцы. По оценкам, государство теряет от этого десятки миллиардов в год. Эта давняя проблема особенно обострилась в последние два года. Спрос компаний на работников растет, пропорционально этому растет количество нелегальных агентств, которые массово привозят иностранцев. От дешевой рабочей силы выигрывают предприятия.