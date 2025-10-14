ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В конце октября Чехия перейдет на зимнее время
14 октября 2025
13:00
980
Чехия в конце октября снова перейдет на зимнее время. В ночь на 26 октября 2025 года стрелки часов будут переведены на один час назад — с 3:00 на 2:00. Таким образом, страна вернется к стандартному, то есть зимнему, времени.
Переход на летнее и зимнее время в Чехии, как и в других странах Европейского союза, происходит дважды в год. Первоначально это делалось ради экономии электроэнергии, но, по мнению специалистов, сегодня эта цель уже не оправдывается. Более того, многие эксперты указывают на негативное влияние смены времени на здоровье и психику людей.
Хотя Европейский союз планировал отменить обязательное сезонное переведение часов — последний раз это должно было произойти в 2021 году — из-за пандемии COVID-19 и отсутствия согласия между странами вопрос был отложен на неопределенный срок. Поэтому смена времени в Чехии пока сохраняется.
Даты перехода в ближайшие годы
- 2025 год: летнее время — 30 марта, зимнее — 26 октября
- 2026 год: летнее — 29 марта, зимнее — 25 октября
- 2027 год: летнее — 28 марта, зимнее — 31 октября
- 2028 год: летнее — 26 марта, зимнее — 29 октября
Как адаптироваться к смене времени
- Постепенно корректируйте режим сна. За неделю до перевода часов начните ложиться и вставать на 15 минут раньше или позже, в зависимости от направления перехода.
- Проводите больше времени на дневном свете. Естественное освещение помогает биоритмам быстрее перестроиться.
- Соблюдайте здоровый образ жизни. Регулярное движение, правильное питание и отказ от стимуляторов улучшают адаптацию организма.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1207
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1139
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1062
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
924
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1308
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1713
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
3994
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3802
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3383
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2193
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25801
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1551
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3248
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
4060
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1710