В конце октября Чехия перейдет на зимнее время





Переход на летнее и зимнее время в Чехии, как и в других странах Европейского союза, происходит дважды в год. Первоначально это делалось ради экономии электроэнергии, но, по мнению специалистов, сегодня эта цель уже не оправдывается. Более того, многие эксперты указывают на негативное влияние смены времени на здоровье и психику людей.

Хотя Европейский союз планировал отменить обязательное сезонное переведение часов — последний раз это должно было произойти в 2021 году — из-за пандемии COVID-19 и отсутствия согласия между странами вопрос был отложен на неопределенный срок. Поэтому смена времени в Чехии пока сохраняется.



Даты перехода в ближайшие годы

2025 год: летнее время — 30 марта, зимнее — 26 октября

2026 год: летнее — 29 марта, зимнее — 25 октября

2027 год: летнее — 28 марта, зимнее — 31 октября

2028 год: летнее — 26 марта, зимнее — 29 октября



Как адаптироваться к смене времени

Постепенно корректируйте режим сна. За неделю до перевода часов начните ложиться и вставать на 15 минут раньше или позже, в зависимости от направления перехода.

Проводите больше времени на дневном свете. Естественное освещение помогает биоритмам быстрее перестроиться.

Соблюдайте здоровый образ жизни. Регулярное движение, правильное питание и отказ от стимуляторов улучшают адаптацию организма.




