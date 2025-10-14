ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

В конце октября Чехия перейдет на зимнее время

Новости 420on
14 октября 2025
13:00
980
Чехия в конце октября снова перейдет на зимнее время. В ночь на 26 октября 2025 года стрелки часов будут переведены на один час назад — с 3:00 на 2:00. Таким образом, страна вернется к стандартному, то есть зимнему, времени.
Переход на летнее и зимнее время в Чехии, как и в других странах Европейского союза, происходит дважды в год. Первоначально это делалось ради экономии электроэнергии, но, по мнению специалистов, сегодня эта цель уже не оправдывается. Более того, многие эксперты указывают на негативное влияние смены времени на здоровье и психику людей.

Хотя Европейский союз планировал отменить обязательное сезонное переведение часов — последний раз это должно было произойти в 2021 году — из-за пандемии COVID-19 и отсутствия согласия между странами вопрос был отложен на неопределенный срок. Поэтому смена времени в Чехии пока сохраняется.

Даты перехода в ближайшие годы
  • 2025 год: летнее время — 30 марта, зимнее — 26 октября
  • 2026 год: летнее — 29 марта, зимнее — 25 октября
  • 2027 год: летнее — 28 марта, зимнее — 31 октября
  • 2028 год: летнее — 26 марта, зимнее — 29 октября

Как адаптироваться к смене времени
  • Постепенно корректируйте режим сна. За неделю до перевода часов начните ложиться и вставать на 15 минут раньше или позже, в зависимости от направления перехода.
  • Проводите больше времени на дневном свете. Естественное освещение помогает биоритмам быстрее перестроиться.
  • Соблюдайте здоровый образ жизни. Регулярное движение, правильное питание и отказ от стимуляторов улучшают адаптацию организма.

перевод времени Чехия
