ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Семинар «Налоговые и неналоговые расходы»
29 октября 2025
09:49
259
📍 13 ноября, офлайн в Праге, лектор — Софья Розгонева (Sofya Rozhoňová), подтвержденный налоговый консультант н. 4270
Лучше самих собственников никто не выстроит эффективную налоговую стратегию.
Именно вы знаете, на что реально тратятся деньги бизнеса — какие расходы связаны с деятельностью, а какие можно к ней отнести.
Бухгалтер или консультант подскажут нюансы, но видеть картину целиком и понимать, что можно показать в компании, способен только собственник.
Ноябрь — самое время подумать про расходы на 2025 год:
• какие из них можно будет учесть,
• что спланировать заранее,
• как не искать решения в декабре или в спешке уже в 2026 году.
На семинаре вы узнаете:
• что можно включить в налоговые расходы, а что нет;
• какие траты можно признать полностью, а какие — только частично;
• как аргументировать разные виды расходов перед проверяющими.
Некоторые примеры вас точно удивят 🙂
Больше информации и запись на сайте
Именно вы знаете, на что реально тратятся деньги бизнеса — какие расходы связаны с деятельностью, а какие можно к ней отнести.
Бухгалтер или консультант подскажут нюансы, но видеть картину целиком и понимать, что можно показать в компании, способен только собственник.
Ноябрь — самое время подумать про расходы на 2025 год:
• какие из них можно будет учесть,
• что спланировать заранее,
• как не искать решения в декабре или в спешке уже в 2026 году.
На семинаре вы узнаете:
• что можно включить в налоговые расходы, а что нет;
• какие траты можно признать полностью, а какие — только частично;
• как аргументировать разные виды расходов перед проверяющими.
Некоторые примеры вас точно удивят 🙂
Больше информации и запись на сайте
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2190
11:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2097
16:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
4327
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
4387
17:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
3108
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1909
19:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1959
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
911
21:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1940
14:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
3214
21:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1402
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1604
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
2247
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1903
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
5041