Семинар «Налоговые и неналоговые расходы»

Новости 420on
29 октября 2025
09:49
259
📍 13 ноября, офлайн в Праге, лектор — Софья Розгонева (Sofya Rozhoňová), подтвержденный налоговый консультант н. 4270
Лучше самих собственников никто не выстроит эффективную налоговую стратегию.

Именно вы знаете, на что реально тратятся деньги бизнеса — какие расходы связаны с деятельностью, а какие можно к ней отнести.

Бухгалтер или консультант подскажут нюансы, но видеть картину целиком и понимать, что можно показать в компании, способен только собственник.

Ноябрь — самое время подумать про расходы на 2025 год:
• какие из них можно будет учесть,
• что спланировать заранее,
• как не искать решения в декабре или в спешке уже в 2026 году.

На семинаре вы узнаете:
• что можно включить в налоговые расходы, а что нет;
• какие траты можно признать полностью, а какие — только частично;
• как аргументировать разные виды расходов перед проверяющими.

Некоторые примеры вас точно удивят 🙂

Больше информации и запись на сайте
налоги Прага Чехия
