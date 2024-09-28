Чехия не может удержать иностранных работников, четверть уезжает в течение 2-х лет
15 ноября 2024
18:00
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Чешской Республике не удается удержать иностранных работников, особенно квалифицированных. Четверть иностранной рабочей силы покидает Чехию в течение двух лет после приезда. Это сказывается на конкурентоспособности. Свою роль играют низкие зарплаты и относительно высокие издержки, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) на конференции центральноевропейского отделения Aspen Institute в Праге. В конце первого полугодия этого года Бюро труда зарегистрировало более 827 600 иностранных сотрудников. За последние семь лет, начиная с июня 2017 года, это число удвоилось. Несмотря на это, Чехия является одной из стран с самым низким уровнем безработицы в Европейском союзе, а работодатели уже давно жалуются на нехватку рабочей силы.
«Низкие зарплаты и высокая стоимость жизни в настоящее время ограничивают конкурентоспособность Чешской Республики в европейской и глобальной конкуренции за квалифицированные кадры и снижают способность Чехии удерживать набранных работников... К сожалению, четверть иностранных коллег снова уезжают в течение двух лет. Мы должны подумать об этом и создать условия не только как государство, но и как бизнес сектор, чтобы этого не происходило», — сказал Ракушан. Он отметил, что большинство иностранцев в Чехии выполняют менее квалифицированную работу. Специалисты не составляют и десятой части иностранной рабочей силы.
Ракушан упомянул о пяти государственных программах по привлечению рабочей силы из-за рубежа с квотами для различных групп сотрудников из отдельных стран. Процесс найма и трудоустройства должен быть укорочен и упрощен за счет цифровизации.
Ракушан упомянул о пяти государственных программах по привлечению рабочей силы из-за рубежа с квотами для различных групп сотрудников из отдельных стран. Процесс найма и трудоустройства должен быть укорочен и упрощен за счет цифровизации.
После 2026 года иностранцы смогут подавать заявления на получение вида на жительство онлайн, а оформление будет происходить в электронном виде.
В будущем значение трудовой миграции для Чехии будет расти. Страна испытает серьезную нехватку рабочей силы после того, как поколение «детей Гусака» начнут постепенно выходить на пенсию в 2030-х годах. Приходящие поколения не смогут их заменить.
По данным Бюро труда, в конце первого полугодия в стране работало более 827 600 иностранцев. Из них почти 286 256 человек приехали из Украины и 216 700 — из Словакии. В общей сложности 408 100 работников прибыли из стран ЕС. В конце июня Министерство внутренних дел зарегистрировало в Чехии более миллиона иностранцев с видом на жительство. Из них 696 100 человек находятся в Чехии временно, а 360 600 — постоянно.
Ракушан отметил, что необходимо учитывать количество людей из-за рубежа, которое может принять Чехия, принимая во внимание возможности жилья, здравоохранения, образования детей иностранцев и офисов для оформления формальностей. По мнению министра внутренних дел, работодатели также должны нести большую ответственность. Они должны гарантировать и обеспечивать достойные условия для иностранных работников и участвовать в их интеграции. Государство должно определить приоритеты и сферы интересов в области трудовой миграции. Оно должно сосредоточиться на привлечении специалистов, которые будут способствовать развитию экономики знаний.
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