Ошибочный законопроект угрожал отменой налоговых льгот на бенефиты: Сенат вмешался в последний момент
8 августа 2025
16:30
С 1 января 2026 года популярные в Чехии бонусы для сотрудников — такие как абонементы на спорт, билеты в театр и на концерты, компенсации на отдых или медицинские услуги — могли бы потерять налоговые льготы. Причиной стал спорный законопроект, принятый Палатой депутатов в мае. Документ должен был предотвратить злоупотребления работодателями при выплате «натуральной зарплаты» вместо денежной, но был сформулирован так, что под угрозу попали почти все нематериальные бенефиты.
Ошибка, по сути, заключалась в одном предложении: согласно поправке депутата от ODS Йиржи Гавранка, любые бенефиты, имеющие «связь с трудовой деятельностью», должны были облагаться налогом. Но именно такую связь имеют абсолютно все бонусы, выдаваемые сотрудникам сверх оклада. В результате — угроза исчезновения бенефитов как явления.
Министерство финансов признало, что поправка исходила из недавнего решения Высшего административного суда, который в октябре 2024 года подтвердил: действующее законодательство допускает налоговое освобождение и для нематериальных форм вознаграждения, если они предоставляются вместо части заработной платы. Однако в некоторых случаях работодатели подменяли этими бонусами обязательную часть зарплаты, что действительно позволяло оптимизировать налоги.
Решающий поворот произошёл после вмешательства Сената. По инициативе сенатора и налогового эксперта Томаша Голаня (ODS) скандальное предложение было оперативно откорректировано. Он подчеркнул, что без связи с трудовой деятельностью бенефиты в принципе не предоставляются — и такой формулировкой лишь создаётся риск неоднозначного толкования закона и исчезновения системы поощрений.
Сейчас поправки Сената поддержаны как правящей коалицией, так и оппозицией. Голань сообщил, что министр финансов Збынек Станюра (ODS) лично пообещал поддержку разумной корректировки. Министерство также официально заявило, что сенатская версия соответствует текущей практике и правовой логике, а также устраняет потенциальные двусмысленности без ущерба для сотрудников.
Окончательное голосование в Палате депутатов намечено на 9 сентября. По словам главы парламентской фракции ANO Алены Шиллеровой, их движение поддерживает предложенные Сенатом изменения, а также будет добиваться отмены существующего лимита налогового освобождения.
Сегодня в Чехии действует частичное ограничение: налоговая льгота на бенефиты предоставляется только в пределах половины средней зарплаты за прошлый год — около 23 тысяч крон. В рамках консолидационного пакета правительство первоначально хотело полностью отменить налоговые преференции, но под давлением работодателей и профсоюзов решило ввести только годовой лимит на отдельные виды бонусов.
Согласно опросам, нематериальные бенефиты остаются крайне востребованными: треть чешских работников уже их получает, а большинство остальных хотело бы. В топе — талоны на питание, дополнительные дни отпуска, оплата досуга, спортзал, курсы повышения квалификации, медицинская и пенсионная страховка, «sick days», возможность брать служебный автомобиль в личное пользование. Всё больше работников также интересуются гибким графиком и возможностью работать из дома.
