Массового сокращения пока нет: ИИ не заменяет людей в чешских компаниях

По данным опроса, 88% компаний отметили, что ИИ никого не заменил. В 4% случаев произошло частичное сокращение рабочего времени, и лишь 1% признал, что ИИ полностью взял на себя роль какого-либо сотрудника.





«Эти цифры показывают, что вместо революции мы наблюдаем скорее тихую и осторожную эволюцию. ИИ помогает ускорить работу, освобождает время для более сложных задач, но массовое замещение сотрудников компаниям пока не актуально», — отметила управляющая партнер RSM Моника Маречкова.





ИИ как ускоритель изменений





Чешские компании признают, что ИИ неизбежно станет одним из главных факторов ускорения изменений. Они планируют использовать высвобождаемые ресурсы для приоритетных задач и готовятся к внедрению технологий. 84% компаний считают возможности ИИ средне- или высоковажными. Наибольший акцент на его использование делают предприятия автомобильной промышленности, консалтинга, маркетинга и IT

Однако, как подчеркнули в RSM, в Чехии использование ИИ чаще всего ограничивается бесплатной версией ChatGPT. Замена людей пока возможна лишь теоретически. «Компании экономят не на людях, а на времени. ИИ разгружает сотрудников и позволяет сосредоточиться на задачах с большей деловой ценностью», — добавила Маречкова.





В настоящее время ИИ применяется для снижения объема рутинных операций, логистики и организационных задач. Креативная, стратегическая и планировочная работа в подавляющем большинстве остается за людьми. В сферах финансов и бухгалтерии компании часто опасаются утраты данных или проблем с защитой и передачей персональной информации третьим лицам.

За рубежом ситуация иная: чаще всего замену сотрудников ИИ проводят технологические компании и телекоммуникации, затрагивая тысячи рабочих мест.





Опрос RSM проводился в июне–июле 2025 года среди 274 компаний из отраслей: автомобилестроение, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, финансы, IT и технологии, металлообработка, культура, маркетинг и реклама, консалтинг, пищевая промышленность, индустрия, услуги, государственное управление, строительство, ритейл, печать и издательства.





300 миллионов рабочих мест в глобальном контексте

Согласно докладу американского инвестиционного банка Goldman Sachs за 2023 год, ИИ может заменить до 300 миллионов рабочих мест во всем мире. Однако он также способен создавать новые рабочие позиции и повышать производительность в различных сферах.









Американский футуролог и автор книги Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything Мартин Форд предупреждает о возможных серьезных последствиях: «Речь идет не только об отдельных людях, это может быть системным процессом, затронуть многих и внезапно. Последствия будут ощутимы как для людей, так и для всей экономики».

Генеральный директор немецкой медиагруппы Axel Springer Маттиас Дёпфнер ранее заявил, что системы вроде ChatGPT могут заменить журналистов. Экономист Карл Бенедикт Фрей (Оксфордский университет) отметил BBC: «ChatGPT позволяет людям со средними навыками письма создавать эссе и статьи. Журналистам предстоит столкнуться с большей конкуренцией».





Профессии, не подверженные риску

Хотя ИИ вызывает опасения у некоторых художников и программистов, он также открывает новые возможности в областях, где важна продуктивность и эффективность. Goldman Sachs отмечает, что автоматизация сильнее проявляется в административной работе, чем, например, в строительстве.









Эксперты подчеркивают, что существуют задачи, которые ИИ пока не способен выполнять: это требует человеческих качеств, таких как эмоциональный интеллект и креативное мышление. Переход в профессии , где эти навыки ключевые, снижает риск замещения ИИ.

Мартин Форд выделяет три категории профессий, которые в обозримом будущем останутся относительно защищенными:



