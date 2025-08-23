IPS: Четырехдневная рабочая неделя с полной заработной платой может стать путем к устойчивому развитию
23 августа 2025
15:00
524
Сокращение рабочей недели до четырех дней с сохранением полной заработной платы и производительности может стать путем к будущей устойчивости труда и росту. Тестирование за рубежом и в Чехии подтвердило повышение эффективности и доходов предприятий, а также улучшение психического здоровья сотрудников. Об этом сообщил Институт политики и общества (IPS).
Свой доклад о будущем, гибкости и сокращении рабочего времени он направил в ČTK. В нем институт обобщил результаты исследований и выводы, сделанные в Чехии и за рубежом. IPS был основан в 2014 году движением ANO.
«Четырехдневная рабочая неделя, особенно модель 100-80-100 (полная заработная плата за четыре пятых рабочего времени с полной производительностью), показывает себя как многообещающий путь к будущей устойчивости», — заявил аналитический центр. По его мнению, политики должны поддержать финансирование проектов по тестированию новых моделей работы и следить за результатами, чтобы лучше настроить правовые нормы.
Сокращение рабочего времени хотят продвигать в ближайшие годы профсоюзы. По мнению работодателей и части политиков, переход на четырехдневную рабочую неделю в чешской промышленности в ближайшее время невозможен из-за нехватки рабочей силы.
Британский пилотный проект 2022 года, по данным IPS, показал, что 92%сотрудников из более чем 60 компаний хотели остаться на модели 100-80-100 после тестирования. Уменьшилось выгорание, улучшилась производительность и психическое здоровье. В Исландии в период с 2015 по 2019 год государственный сектор опробовал сокращение рабочего времени без снижения заработной платы. «Результатом стал устойчивый рост ВВП», — говорится в отчете. К 2022 году на сокращенную рабочую неделю перешел 51% работников. Это было поддержано государственными инвестициями в высокоскоростные технологии по всей стране.
В Чехии в 2019 году, по данным IPS, четырехдневную рабочую неделю ввела компания Sherpas. Ей удается привлекать новые таланты, поддерживать производительность, улучшать психическое здоровье сотрудников, которые становятся более эффективными, пишет институт. Недавно Польша запустила в городских компаниях и учреждениях проект, который должен продлиться полтора года. Тысячи людей работают по 35 часов в неделю, акцент делается на эффективности. В США пилотные проекты подтвердили рост доходов и удовлетворенности работников. Семь из десяти человек не вернулись бы к более длинной рабочей неделе, если бы их заработок не вырос как минимум на 10-15%.
В Бельгии переход на четырехдневную рабочую неделю стал возможным благодаря законодательству 2022 года. Однако количество часов не сокращается, а просто распределяется на четыре дня. Изменениями воспользовались менее 2% людей. «Целью Бельгии было повысить участие в рынке труда, но удлиненные рабочие дни оказались проблематичными», — пишет аналитический центр.
Он рекомендует Министерству промышленности по примеру Исландии инвестировать в цифровую инфраструктуру, а Министерству труда — протестировать четырехдневную рабочую неделю в государственном секторе. По мнению IPS, необходимо принять законодательство, предусматривающее право на отключение от работы, стандарты удаленной работы и поддержку более короткой рабочей недели.
Расширение удаленной работы ускорили эпидемия COVID-19 и прогресс цифровизации. Гибкость имеет решающее значение для удержания молодых кадров, напоминает институт. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году, в Чехии удаленную работу хотели бы иметь три пятых сотрудников.
