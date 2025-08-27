Размер зарплаты перестает быть единственным критерием при выборе работы

Согласно исследованию Up benefity, только 15% чехов считают размер зарплаты единственным важным фактором. Большинство сотрудников требует также других качеств рабочего места.



«Сегодня сотрудники ищут не только финансовую стабильность, но и смысл, признание и поддержку. Компании, которые сосредоточены исключительно на оплате, теряют возможность долгосрочно удерживать лояльную и мотивированную команду», — заявил генеральный директор Up benefity Стефан Николетти.





Значимость других факторов подтверждает и опрос Randstad ЧР. Согласно ему, 65% людей считают привлекательную зарплату важной, однако за год этот показатель снизился на четыре процентных пункта. При этом 63% опрошенных указывают финансовую стабильность работодателя, 61% — приятную атмосферу в офисе, а 58% — уверенность в занятости.





На нефинансовые стороны особенно обращают внимание женщины: 68% считают важной приятную атмосферу, тогда как среди мужчин — только 54%.



«Чешки ищут не только привлекательную зарплату, но и среду, где их будут уважать и где они смогут совмещать работу с заботой о семье», — отметил генеральный директор Randstad ЧР Мартин Янский.



