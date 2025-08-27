ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Размер зарплаты перестает быть единственным критерием при выборе работы

27 августа 2025
16:30
Размер зарплаты перестает быть для сотрудников единственным фактором при выборе работы. Все чаще внимание уделяется нефинансовым бонусам, качественным отношениям на рабочем месте, хорошим условиям труда и стабильности занятости. Об этом свидетельствуют опросы компаний Randstad ЧР и Up benefity.
Согласно исследованию Up benefity, только 15% чехов считают размер зарплаты единственным важным фактором. Большинство сотрудников требует также других качеств рабочего места. 

«Сегодня сотрудники ищут не только финансовую стабильность, но и смысл, признание и поддержку. Компании, которые сосредоточены исключительно на оплате, теряют возможность долгосрочно удерживать лояльную и мотивированную команду», — заявил генеральный директор Up benefity Стефан Николетти. 

Значимость других факторов подтверждает и опрос Randstad ЧР. Согласно ему, 65% людей считают привлекательную зарплату важной, однако за год этот показатель снизился на четыре процентных пункта. При этом 63% опрошенных указывают финансовую стабильность работодателя, 61% — приятную атмосферу в офисе, а 58% — уверенность в занятости. 

На нефинансовые стороны особенно обращают внимание женщины: 68% считают важной приятную атмосферу, тогда как среди мужчин — только 54%. 

«Чешки ищут не только привлекательную зарплату, но и среду, где их будут уважать и где они смогут совмещать работу с заботой о семье», — отметил генеральный директор Randstad ЧР Мартин Янский. 

Способность сочетать справедливую оплату со здоровой коллективной средой и значимыми бонусами, по словам Николетти, становится важным конкурентным преимуществом компаний на напряженном рынке труда.

«Счастливая команда формируется не только за счет высокой зарплаты, но и через взаимное доверие, открытую коммуникацию, осмысленную работу и заботу о здоровье. Когда сотрудники чувствуют себя хорошо, это отражается на их вовлеченности, устойчивости к кризисам и готовности продвигать компанию вперед», — подчеркнул он.
работа зарплата
