Размер зарплаты перестает быть единственным критерием при выборе работы
27 августа 2025
16:30
618
Размер зарплаты перестает быть для сотрудников единственным фактором при выборе работы. Все чаще внимание уделяется нефинансовым бонусам, качественным отношениям на рабочем месте, хорошим условиям труда и стабильности занятости. Об этом свидетельствуют опросы компаний Randstad ЧР и Up benefity.
Согласно исследованию Up benefity, только 15% чехов считают размер зарплаты единственным важным фактором. Большинство сотрудников требует также других качеств рабочего места.
«Сегодня сотрудники ищут не только финансовую стабильность, но и смысл, признание и поддержку. Компании, которые сосредоточены исключительно на оплате, теряют возможность долгосрочно удерживать лояльную и мотивированную команду», — заявил генеральный директор Up benefity Стефан Николетти.
«Сегодня сотрудники ищут не только финансовую стабильность, но и смысл, признание и поддержку. Компании, которые сосредоточены исключительно на оплате, теряют возможность долгосрочно удерживать лояльную и мотивированную команду», — заявил генеральный директор Up benefity Стефан Николетти.
Значимость других факторов подтверждает и опрос Randstad ЧР. Согласно ему, 65% людей считают привлекательную зарплату важной, однако за год этот показатель снизился на четыре процентных пункта. При этом 63% опрошенных указывают финансовую стабильность работодателя, 61% — приятную атмосферу в офисе, а 58% — уверенность в занятости.
На нефинансовые стороны особенно обращают внимание женщины: 68% считают важной приятную атмосферу, тогда как среди мужчин — только 54%.
«Чешки ищут не только привлекательную зарплату, но и среду, где их будут уважать и где они смогут совмещать работу с заботой о семье», — отметил генеральный директор Randstad ЧР Мартин Янский.
«Чешки ищут не только привлекательную зарплату, но и среду, где их будут уважать и где они смогут совмещать работу с заботой о семье», — отметил генеральный директор Randstad ЧР Мартин Янский.
Способность сочетать справедливую оплату со здоровой коллективной средой и значимыми бонусами, по словам Николетти, становится важным конкурентным преимуществом компаний на напряженном рынке труда.
«Счастливая команда формируется не только за счет высокой зарплаты, но и через взаимное доверие, открытую коммуникацию, осмысленную работу и заботу о здоровье. Когда сотрудники чувствуют себя хорошо, это отражается на их вовлеченности, устойчивости к кризисам и готовности продвигать компанию вперед», — подчеркнул он.
«Счастливая команда формируется не только за счет высокой зарплаты, но и через взаимное доверие, открытую коммуникацию, осмысленную работу и заботу о здоровье. Когда сотрудники чувствуют себя хорошо, это отражается на их вовлеченности, устойчивости к кризисам и готовности продвигать компанию вперед», — подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
23 АВГУСТА 2025
20937
15:00
13 АВГУСТА 2025
1294
16:30
8 АВГУСТА 2025
1679
16:00
26 ИЮЛЯ 2025
14280
15:00
20 ИЮЛЯ 2025
4496
09:00
20 ИЮЛЯ 2025
7563
19:30
15 ИЮЛЯ 2025
2777
19:30
12 ИЮНЯ 2025
2234
09:30
30 МАЯ 2025
7571
13:00
20 МАЯ 2025
5989
18:00
10 МАЯ 2025
6170
14:00
9 МАЯ 2025
13717
21:00
25 АПРЕЛЯ 2025
8155