Manpower: Работодатели в Чехии планируют до конца года больше нанимать, чем увольнять работников
9 сентября 2025
13:30
378
Работодатели планируют в четвертом квартале больше нанимать, чем увольнять сотрудников. Ожидается, что активность по найму будет выше, чем обычно в последнем квартале года. Об этом свидетельствуют результаты регулярного опроса ManpowerGroup, проведенного среди 525 работодателей в частном и государственном секторах Чехии. Больше всего нанимать собираются компании в энергетическом секторе, меньше всего — в государственном секторе и транспорте.
Согласно опросу, в предстоящем квартале 30% компаний планируют нанимать новых сотрудников, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем квартале. Доля компаний, планирующих увольнения, по сравнению с третьим кварталом увеличилась на один процентный пункт до 16%. Чистый индекс рынка труда составляет 14 процентных пунктов, что на два процентных пункта меньше, чем в третьем квартале.
Однако представители ManpowerGroup отметили, что третий квартал, как правило, является самым сильным с точки зрения найма, а в четвертом квартале наблюдается спад, который в этом году меньше, чем в другие годы. «Последний квартал обычно является самым слабым периодом с точки зрения найма, но в этом году мы наблюдаем меньший сезонный спад, чем обычно», — сказала генеральный директор ManpowerGroup ČR Ярослава Резлерова. По ее словам, оптимизм компаний в отношении найма в четвертом квартале является самым сильным с 2008 года. В четвертом квартале прошлого года чистый индекс рынка труда составил 10 процентов.
Планы работодателей по найму персонала схожи во всех регионах Чехии: чистый индекс рынка труда в Праге и Чехии составляет 14%, в Моравии — 13%. По сравнению с предыдущим кварталом оптимизм в Чехии и Праге ослаб, а в Моравии, напротив, усилился. «Региональный оптимизм уравновешен, что необычно. Как правило, Морава бывает менее оптимистичной, а Прага — более оптимистичной», — сказала Резлерова.
Среди отдельных секторов наибольший оптимизм царит в энергетике, где чистый индекс рынка труда составляет 41 процент, за ней следует здравоохранение и социальное обеспечение с 32 процентами. Напротив, наименее оптимистичны компании в государственном и некоммерческом секторах, а также в сфере транспорта, где индекс составляет 2%. Не слишком оптимистичны и компании в промышленности, которые сталкиваются со слабым внешним спросом и где индекс рынка труда составляет 7%. Резлерова отметила интересную динамику в сфере информационных технологий, где индекс составляет 15%. По мнению Резлер, более высокому оптимизму мешает то, что часть должностей в этом секторе заменяют инструменты искусственного интеллекта.
Глобальный индекс рынка труда составляет 23 процента. Чехия находится в нижней четверти рейтинга, оптимизм работодателей сопоставим с Австрией и Финляндией.
Однако представители ManpowerGroup отметили, что третий квартал, как правило, является самым сильным с точки зрения найма, а в четвертом квартале наблюдается спад, который в этом году меньше, чем в другие годы. «Последний квартал обычно является самым слабым периодом с точки зрения найма, но в этом году мы наблюдаем меньший сезонный спад, чем обычно», — сказала генеральный директор ManpowerGroup ČR Ярослава Резлерова. По ее словам, оптимизм компаний в отношении найма в четвертом квартале является самым сильным с 2008 года. В четвертом квартале прошлого года чистый индекс рынка труда составил 10 процентов.
Планы работодателей по найму персонала схожи во всех регионах Чехии: чистый индекс рынка труда в Праге и Чехии составляет 14%, в Моравии — 13%. По сравнению с предыдущим кварталом оптимизм в Чехии и Праге ослаб, а в Моравии, напротив, усилился. «Региональный оптимизм уравновешен, что необычно. Как правило, Морава бывает менее оптимистичной, а Прага — более оптимистичной», — сказала Резлерова.
Среди отдельных секторов наибольший оптимизм царит в энергетике, где чистый индекс рынка труда составляет 41 процент, за ней следует здравоохранение и социальное обеспечение с 32 процентами. Напротив, наименее оптимистичны компании в государственном и некоммерческом секторах, а также в сфере транспорта, где индекс составляет 2%. Не слишком оптимистичны и компании в промышленности, которые сталкиваются со слабым внешним спросом и где индекс рынка труда составляет 7%. Резлерова отметила интересную динамику в сфере информационных технологий, где индекс составляет 15%. По мнению Резлер, более высокому оптимизму мешает то, что часть должностей в этом секторе заменяют инструменты искусственного интеллекта.
Глобальный индекс рынка труда составляет 23 процента. Чехия находится в нижней четверти рейтинга, оптимизм работодателей сопоставим с Австрией и Финляндией.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
27 АВГУСТА 2025
3783
15:00
23 АВГУСТА 2025
22851
15:00
13 АВГУСТА 2025
3024
16:30
8 АВГУСТА 2025
3422
16:00
26 ИЮЛЯ 2025
15979
15:00
20 ИЮЛЯ 2025
6215
09:00
20 ИЮЛЯ 2025
9272
19:30
15 ИЮЛЯ 2025
4501
19:30
12 ИЮНЯ 2025
2272
09:30
30 МАЯ 2025
9251
13:00
20 МАЯ 2025
7698
18:00
10 МАЯ 2025
7900
14:00
9 МАЯ 2025
15400