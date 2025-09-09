Manpower: Работодатели в Чехии планируют до конца года больше нанимать, чем увольнять работников

9 сентября 2025

Работодатели планируют в четвертом квартале больше нанимать, чем увольнять сотрудников. Ожидается, что активность по найму будет выше, чем обычно в последнем квартале года. Об этом свидетельствуют результаты регулярного опроса ManpowerGroup, проведенного среди 525 работодателей в частном и государственном секторах Чехии. Больше всего нанимать собираются компании в энергетическом секторе, меньше всего — в государственном секторе и транспорте.