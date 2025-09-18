20 безработных на одно место. Проблемные регионы в Чехии страдают от низкого предложения вакансий
18 сентября 2025
10:00
В конце августа работодатели через Управление по труду искали более 95 000 будущих сотрудников. Таким образом, на одно свободное рабочее место в целом по стране приходилось примерно четыре безработных. Но не везде. Есть районы, где на одно рабочее место претендуют 20 и более безработных.
Хуже всего обстоит дело в Карвине, где на одно рабочее место приходится более 23 безработных. В Соколове это 18, в Дечине почти 14, а в Годонине 12. Конкретно это означает, что, например, в Дечине на 392 вакансии приходится 5 373 человека, а в Карвине за 641 вакансию соревнуются 14 849 человек.
Для многих людей ситуацию может осложнять возраст или ограничения по здоровью. «Я посмотрела, и в мои 55 лет уже не так много предложений», — сказала Яна из Хомутова.
Теперь она подумывает о том, чтобы каждый день ездить на работу на склад крупной международной компании недалеко от Праги. Компания ежедневно отправляет автобус за своими сотрудниками в город и обратно.
Однако бюро по трудоустройству не регистрирует все вакансии. У него нет такой обязанности. «Многие вакансии рекламируются и заполняются на рынке труда через другие платформы», — отметила пресс-секретарь бюро Катерина Павликова.
Это могут быть, например, кадровые агентства или сайты по поиску работы. «Однако через крупные порталы по поиску работы чаще всего рекламируются вакансии в крупных городах или их прилегающих районах», — констатировал Томаш Эрвин Домбровский из компании Alma Career, которая управляет порталами по поиску работы Jobs.cz и Práce.cz.
Например, в Карловарском крае, где уровень безработицы выше, предложение вакансий довольно низкое. «Но это не относится, например, к Остраве, где предложение на порталах довольно приличное», уточнил Домбровский.
Структура предложений также различается. Через Управление по труду компании ищут людей в основном на низкоквалифицированные должности. Чаще всего они заинтересованы в операторах погрузчиков и складских работниках, строительных и монтажных рабочих, водителях грузовых автомобилей и тягачей, поварах или уборщицах.
На трудовых серверах для большинства должностей требуется как минимум аттестат о среднем образовании, а для четверти — высшее или университетское образование.
«Если объединить Бюро по трудоустройству с порталами, то предложение будет немного шире. Но в то же время в таких районах, как Мост, Карвина или Брунтал, возможностей все равно меньше.
В случае проблемных районов часто речь идет о регионах, которые на протяжении длительного времени страдают от структурных проблем, где некоторое время назад ушли крупные работодатели, а новые не приходят.
Из-за худшей доступности мест там также ниже доходы, уровень образования и квалификации, а также покупательная способность. Напротив, уровень преступности в этих регионах выше. Поэтому компании часто не хотят вести там бизнес, даже если они могли бы нанять сотрудников по более низкой цене.
