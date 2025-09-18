20 безработных на одно место. Проблемные регионы в Чехии страдают от низкого предложения вакансий

В конце августа работодатели через Управление по труду искали более 95 000 будущих сотрудников. Таким образом, на одно свободное рабочее место в целом по стране приходилось примерно четыре безработных. Но не везде. Есть районы, где на одно рабочее место претендуют 20 и более безработных.