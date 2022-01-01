Требования

Чего мы ждем от кандидатов:

— высшее образование;

— идеальное знание русского языка;

— опыт работы с текстами (копирайтинг/журналистика);

— понимание контекста (мы пишем о Чехии, поэтому нам важно, чтобы вы были погружены в среду и понимали, о чем рассказываете);

— знание чешского и английского языка на базовом уровне (вам нужно будет собирать информацию и работать с источниками на чешском/английском языке);

— портфолио с примерами ваших текстов;

— большим преимуществом будут навыки работы в графических редакторах, увлечение фотографией или опыт работы в digital.

И, конечно, нам хочется работать с ответственным, инициативным, отзывчивым и креативным коллегой, готовым подхватывать задачи, реагировать на срочные инфоповоды и вместе с нами создавать лучшее русскоязычное СМИ о жизни в Чехии!

Отправляйте ваши резюме и портфолио на почту [email protected]

Не стесняйтесь рассказывать о вашем опыте и увлечениях, если вам кажется, что они помогут нам лучше познакомиться с вами!