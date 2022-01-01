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Praha 3

Журналист

Размещено Вчера 21:44
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Редактор, Копирайтер, Журналист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
420on.cz — Пражский городской портал
Описание

Портал 420on.cz разыскивает коллегу! Ищем еще одного автора в нашу креативную команду.

Требования

Чего мы ждем от кандидатов:
— высшее образование;
— идеальное знание русского языка;
— опыт работы с текстами (копирайтинг/журналистика);
— понимание контекста (мы пишем о Чехии, поэтому нам важно, чтобы вы были погружены в среду и понимали, о чем рассказываете);
— знание чешского и английского языка на базовом уровне (вам нужно будет собирать информацию и работать с источниками на чешском/английском языке);
— портфолио с примерами ваших текстов;
— большим преимуществом будут навыки работы в графических редакторах, увлечение фотографией или опыт работы в digital.

И, конечно, нам хочется работать с ответственным, инициативным, отзывчивым и креативным коллегой, готовым подхватывать задачи, реагировать на срочные инфоповоды и вместе с нами создавать лучшее русскоязычное СМИ о жизни в Чехии!

Отправляйте ваши резюме и портфолио на почту [email protected]

Не стесняйтесь рассказывать о вашем опыте и увлечениях, если вам кажется, что они помогут нам лучше познакомиться с вами!

Условия

Мы публикуем новости и полезные статьи о жизни в Чехии. Культура и наука, образование и карьера, путешествия и хобби, налоги и недвижимость — все это наши темы. Мы ищем автора с широким кругозором, идеальным знанием русского языка и готовностью создавать, перепридумывать, искать новые форматы и предлагать идеи.

Чем вам предстоит заниматься:
— составлять контент-планы, предлагать темы для материалов и искать героев;
— писать тексты: статьи и интервью, новости и заметки, анонсы и посты для соцсетей;
— общаться с нашими рекламодателями и готовить материалы по их техническому заданию.

Дополнительная информация

Вознаграждение и удобный для вас график работы предлагаем обсудить во время собеседования.

Контакты:

Артем Мельников

[email protected]



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