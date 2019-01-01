Примем опытного водителя автопогрузчика на 7 тон в г. Плзень
• График работы: 2-сменный рабочий график, пн. - вс., суббота - по необходимости, дневная смена с 6:00 по 8-10 часов, ночная смена с 18:00 по 10-12 часов, в выходные дни по договоренности.
• Оплата: 150 крон/час.
• Предоставляем: стабильную работу в Чехии
• При необходимости предоставляем жильё, есть возможность выплаты еженедельных авансов
• Оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование
Даша
• тел: +420 720 976 917
• (viber): +420 720 976 917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz
Даша
d.belokonenko@workintense.cz
+420720976917