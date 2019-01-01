Мастер маникюра

Тип занятости Свободный график Профессия Мастер маникюра Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата не указана

Описание В активно развивающийся маникюрный салон на анделе требуются мастера в связи с увеличением клиентской базы.

В случае положительного собеседования выходить можно хоть сейчас :)

Требования Кто вы?

Мастер маникюра с опытом работы от 1 года, делаете гель-лак с покрытием до 1,5 часов, владеете техниками сухого/аппаратного/комбинированного маникюра. Умение наращивать приветствуется.