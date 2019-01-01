В активно развивающийся маникюрный салон на анделе требуются мастера в связи с увеличением клиентской базы.
В случае положительного собеседования выходить можно хоть сейчас :)
Кто вы?
Мастер маникюра с опытом работы от 1 года, делаете гель-лак с покрытием до 1,5 часов, владеете техниками сухого/аппаратного/комбинированного маникюра. Умение наращивать приветствуется.
Что мы предлагаем?
-Работа на процент
-Все материалы и инструменты предоставляются
-Выход под запись
-Гибкий график
-Постоянные обучения и повышения квалификации
-Возможно официальное трудоустройство.
София
hello@nailhouse.cz
776379079