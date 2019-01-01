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Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше

Размещено Вчера 20:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
130 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем или в Здибы.
В Брандис над Лабем, 20 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с автодеталями нужны работники, работа легкая, сидячая (контроль качества) дневные, ночные смены, 12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 110-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ. A также много других вакансий…
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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