Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -2 °C

Аниматоры для детских праздников

Размещено Вчера 15:24
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Актер, Модель, Ведущий / Тамада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
Wonderland Shows
Описание

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Ты активный, талантливый, энергичный и в поисках работы мечты?

Мы ждем тебя! ;)

Агентство детских праздников «Wonderland Shows» объявляет набор талантливых сотрудников для работы аниматором:

Требования к кандидатам
✔ умение и желание работать с детьми;
✔эффектный внешний вид;
✔умение работать в команде;
✔ответственность;
✔наличие свободного времени в субботу и воскресенье;
✔актерское образование приветствуется;
✔хореографическая подготовка приветствуется;
✔вокальные данные приветствуются.

Отправляйте свои резюме, ссылки на видео и профили в соцсетях (по возможности) на e-mail : wonderlandshowsprague@gmail.com

Не упусти свой шанс стать частью команды по организации праздников в Праге :)

Контакты:

Renata Abulaesova

wonderlandshowsprague@gmail.com



Мобильная версия