Аниматоры для детских праздников

Описание

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Ты активный, талантливый, энергичный и в поисках работы мечты?

Мы ждем тебя! ;)

Агентство детских праздников «Wonderland Shows» объявляет набор талантливых сотрудников для работы аниматором:

Требования к кандидатам

✔ умение и желание работать с детьми;

✔эффектный внешний вид;

✔умение работать в команде;

✔ответственность;

✔наличие свободного времени в субботу и воскресенье;

✔актерское образование приветствуется;

✔хореографическая подготовка приветствуется;

✔вокальные данные приветствуются.

Отправляйте свои резюме, ссылки на видео и профили в соцсетях (по возможности) на e-mail : wonderlandshowsprague@gmail.com

Не упусти свой шанс стать частью команды по организации праздников в Праге :)