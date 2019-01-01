Аниматоры для детских праздников

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Ты активный, талантливый, энергичный и в поисках работы мечты?
Мы ждем тебя! ;)
Агентство детских праздников «Wonderland Shows» объявляет набор талантливых сотрудников для работы аниматором:
Требования к кандидатам
✔ умение и желание работать с детьми;
✔эффектный внешний вид;
✔умение работать в команде;
✔ответственность;
✔наличие свободного времени в субботу и воскресенье;
✔актерское образование приветствуется;
✔хореографическая подготовка приветствуется;
✔вокальные данные приветствуются.
Отправляйте свои резюме, ссылки на видео и профили в соцсетях (по возможности) на e-mail : wonderlandshowsprague@gmail.com
Не упусти свой шанс стать частью команды по организации праздников в Праге :)
Renata Abulaesova
wonderlandshowsprague@gmail.com