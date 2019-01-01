Ассистент бухгалтера

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент бухгалтера Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 25 000 CZK Компания SLT EUROPE

Описание SLT EUROPE s.r.o. являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

Нашими клиентами являются предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в таких сферах, как экспорт/импорт, логистика, гостиничный сервис, IT-технологии итд.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Office manager + Ассистент бухгалтерского департамента.

У Вас есть опыт работы на позиции офис менеджера, а также экономическое образование? Вы желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, потому что, возможно, мы ищем именно Вас!

Требования - Владение письменным и устным чешским и английским языками на уровне В2;

- Опыт работы минимум 2 года;

- Экомическое образования приветствуется;

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами;

- Свободное пользование компьютером и офисных программ;

- Коммуникабельность и тактичность;

- Пунктуальность, аккуратность в работе с документами;

- Знание деловой этики;

- Грамотная речь;

- Грамотная устная и письменная речь.

Условия Что предлагает наша компания:

- Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;

- Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;

- Регулярные корпоративные мероприятия;

- Соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 30.000,-Кч.;

- Возможность повышения квалификации и личностный рост;

- Начало работы возможно уже сейчас.