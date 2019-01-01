Что Вас ожидает:
- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
- Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций
- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета
Наши требования:
- Минимально оконченное среднее образование
- Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)
- Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется
- Умение ориентироваться в законах
- Знание налоговой проблематики по вопросам НДС
- Активный подход к работе и решению проблем
- Умение работать в команде
- Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость
Что предлагает наша компания:
- Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги
- Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры
- Регулярные корпоративные мероприятия
- Соответствующее финансовое вознаграждение от 30.000,-Кч до 45.000,-Кч.
- Возможность повышения квалификации и личностный рост
- Начало работы возможно уже сейчас
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
778090101