БУХГАЛТЕР

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Что Вас ожидает:

- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц

- Подготовка ежемесячных и годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций

- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений; ответственность за ведение бухгалтерского учета

Требования Наши требования:

- Минимально оконченное среднее образование

- Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)

- Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется

- Умение ориентироваться в законах

- Знание налоговой проблематики по вопросам НДС

- Активный подход к работе и решению проблем

- Умение работать в команде

- Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость