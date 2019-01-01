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Суррогатные матери

Размещено 22 января 15:44
Тип занятости
Полный день
Профессия
Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
s.r.o. Hope and Happiness H&H
Описание

Добрый день уважаемые женщины. Все, кто хочет помочь бездетным парам а также своей семье (улучшить финансовое положение) - у вас есть такая возможность! Требуются суррогатные мамы возрастом от 20 до 38 лет, без наследственных заболеваний.
Гарантируем высокую оплату за программу, анонимность;
Самые лучшие клиники репродуктивной медицины, опытные врачи, бережное и внимательное отношение. Программа в Чехии.
Требования к суррогатным мамам:
1) Физическое и психологическое здоровье.
2) Наличие своих детей (ребенка).
3) Суррогатная мать должна быть свободна ! (в разводе или не замужем).
Подробнее в лч. или по телефону +420773014303 (Viber, WhatsApp)
С Уважением, s.r.o. Hope and Happiness H&H (Людмила)

Контакты:

Людмила

desiredparenting@email.cz

+420773014303



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