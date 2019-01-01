Суррогатные матери

Описание

Добрый день уважаемые женщины. Все, кто хочет помочь бездетным парам а также своей семье (улучшить финансовое положение) - у вас есть такая возможность! Требуются суррогатные мамы возрастом от 20 до 38 лет, без наследственных заболеваний.

Гарантируем высокую оплату за программу, анонимность;

Самые лучшие клиники репродуктивной медицины, опытные врачи, бережное и внимательное отношение. Программа в Чехии.

Требования к суррогатным мамам:

1) Физическое и психологическое здоровье.

2) Наличие своих детей (ребенка).

3) Суррогатная мать должна быть свободна ! (в разводе или не замужем).

Подробнее в лч. или по телефону +420773014303 (Viber, WhatsApp)

С Уважением, s.r.o. Hope and Happiness H&H (Людмила)