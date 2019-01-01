Описание

проектирование/реализация веб-приложений корпоративного уровня на Java. Активное участие в сложных проектах, реализуемых территориально распределенной командой.

Требования к кандидату:

Не менее года коммерческой разработки на Java (J2SE, J2EE);

Хорошее знание Spring или JavaEE;

Хорошее знание Hibernate;

Практические знания в объектно-ориентированном проектировании;

Знание основ HTML/CSS

Опыт составления документации в формате Javadoc;

Опыт написания xUnit тестов, интеграционных тестов;

Опыт работы с Git;

Опыт работы с Maven / Gradle.

Будет плюсом:

Базовые навыки DevOps (работа с *nix системами, настройка непрерывной интеграции (CI));

Практический опыт server-to-server интеграций через SOAP / REST / JMS / AMQP.

HTML / CSS;

Владение другими языками программирования (Scala, Kotlin, C#, C++);

Знакомство с BPMN, Activiti и Alfresco;

Немецкий язык / Английский язык - разговорный уровень

Проживание в Праге и наличие чешской визы обязательно.