проектирование/реализация веб-приложений корпоративного уровня на Java. Активное участие в сложных проектах, реализуемых территориально распределенной командой.
Требования к кандидату:
Не менее года коммерческой разработки на Java (J2SE, J2EE);
Хорошее знание Spring или JavaEE;
Хорошее знание Hibernate;
Практические знания в объектно-ориентированном проектировании;
Знание основ HTML/CSS
Опыт составления документации в формате Javadoc;
Опыт написания xUnit тестов, интеграционных тестов;
Опыт работы с Git;
Опыт работы с Maven / Gradle.
Будет плюсом:
Базовые навыки DevOps (работа с *nix системами, настройка непрерывной интеграции (CI));
Практический опыт server-to-server интеграций через SOAP / REST / JMS / AMQP.
HTML / CSS;
Владение другими языками программирования (Scala, Kotlin, C#, C++);
Знакомство с BPMN, Activiti и Alfresco;
Немецкий язык / Английский язык - разговорный уровень
Проживание в Праге и наличие чешской визы обязательно.
Щербак Алексей Олегович
acornsystems.cz@gmail.com
773931331