Описание

В эстетическую студию требуется Менеджер! Мы - активно развивающаяся компания. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы хотели бы видеть нестандартно мыслящего, креативного, ответственного и честного сотрудника с опытом работы на соответствующей должности.

• Вы всегда ориентированы на результат - в краткосрочной и долгосрочной перспективе

• Вы легко можете найти общий язык с другими людьми и являетесь эффективным коммуникатором (можете это делать превосходно, как в устной, так и в письменной форме)

• Вы постоянно растете, все схватываете на лету и готовы быстро внедрить новые фишки для получения результата

• Вы свободно общаетесь на чешском, английском и русском

Обязанности:

• Решение организационно-технических вопросов.

• Организация и проведение деловых встреч и наших мероприятий

• Отличные коммуникативные и организаторские навыки нужны для поиска и привлечения новых партнеров для сотрудничества, ведения переговоров на разных уровнях, налаживание партнерских отношений с медицинскими центрами, эстетическими клиниками, салонами красоты, работа с блогерами

• Генерация нестандартных решений, разработка и реализация по продвижению учебного центра.

• Контроль персонала (администратор, мастера, уборщики), набор и мотивация персонала

• Закупка и контроль материалов и оборудования

• Обеспечение бесперебойной работы центра

• Контроль качества обслуживания клиентов в центре

• Решение спорных ситуаций с клиентами

Требования:

• Образование высшее (экономика, менеджмент, маркетинг)

• Дополнительное образование (курсы, тренинги) приветствуется.

• Опыт работы от 1 года на аналогичной должности в смежной индустрии салоны красоты, СПА-центры, фитнес-клубы. Приветствуется опыт работы в PR

• Нам важна многозадачность и умение быстро реагировать на поставленную задачу, умение анализировать, поэтапно структурировать процесс выполнения задач и умение понимать свою роль в общей работе

• Ответственность и исполнительность

• Нам также важны Ваши отличные коммуникативные данные, умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, клиентоориентированность

• Инициативность, устойчевость к стрессам, нацеленность на результат

• Знание английского языка не ниже B1

• Знание чешского не ниже B2

• Уверенное владение ПК;

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Условия:

• Интересная и стабильная работа в динамично развивающейся компании в индустрии красоты

• Разностронние задачи, много интересных проектов

• Возможность для самореализации, мы открыты для новых идей

• Возможность работы как в офисе так и удаленно

• Молодой дружный коллектив;

• Офис не далеко от центра города