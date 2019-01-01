Мастер по наращиванию ресниц/ бровист

Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию мастера по наращиванию ресниц/ бровист
Условия:
• Работа в уютной студии с приятной атмосферой
• Отзывчивый и дружный коллектив.
• График работы «под запись»
• Предоставление долгосрочного рабочего места.
Обязанности:
• Архитектура бровей.
• Окрашивание бровей, ресниц хной и краской.
• Коррекции бровей.
• Ламинирование ресниц - бровей.
• Консультация клиентов перед и после процедуры;
• Консультация/продажа дополнительных услуг центра;
• Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте ;
Требования:
• Опыт работы не менее 6 месяцев
• Строгое соблюдение правильной техники наращивания ресниц;
• Выполнение классического наращивания ресниц не более 2-х часов;
• выполнение объемного наращивания ресниц приветствуется.
• Умение выявлять потребность клиента.
• Требуется живностенски лист на данную чинност
• Материалы мастера
• Ответственность
• Пунктуальность
• Вежливость
• Желание работать и постоянно развиваться
• Знание чешского языка не ниже B2
Евгений
hr@ar-aesthetics.cz