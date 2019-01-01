Административный помощник

В салон (Прага 1) по продаже корейского оборудования НУГА БЕСТ требуется ассистент на неполный рабочий день (количество рабочих часов/дней в неделю возможно обсудить при собеседовании). Оплата труда – по договорённости, зависит от количества отработанных часов/дней.
Основные требования: чешский язык, знание компьютера, коммуникабельность, обучаемость, ответственность. Все дальнейшие подробности при личном собеседовании.
Функции: встреча посетителей салона, приём звонков, регистрация корреспонденции, ведение записи на презентации по телефону, административная работа.
NB
nugabest@nugabest.cz
+420 778 050 608