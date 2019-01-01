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Административный помощник

Размещено Вчера 16:23
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
NUGA BEST
Описание

В салон (Прага 1) по продаже корейского оборудования НУГА БЕСТ требуется ассистент на неполный рабочий день (количество рабочих часов/дней в неделю возможно обсудить при собеседовании). Оплата труда – по договорённости, зависит от количества отработанных часов/дней.

Требования

Основные требования: чешский язык, знание компьютера, коммуникабельность, обучаемость, ответственность. Все дальнейшие подробности при личном собеседовании.

Условия

Функции: встреча посетителей салона, приём звонков, регистрация корреспонденции, ведение записи на презентации по телефону, административная работа.

Контакты:

NB

nugabest@nugabest.cz

+420 778 050 608



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