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Карьера Подобные вакансии В салон по изготовлению штор и магазин тканей на Праге 2,требуется сотрудник. Shaton Praha 1 Консультант-продавец Тип занятости Полный день Профессия Продавец-консультант Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания NUGA BEST Описание В салон (Прага 1) по продаже корейского оборудования НУГА БЕСТ требуется консультант-продавец на полный рабочий день. Оплата труда: оклад + бонусы от продаж. Требования Требования: обязательное знание чешского языка, понимание потребностей клиента, желание работать с качественным продуктом, хорошие коммуникативные навыки, обучаемость, умение найти подход к посетителям, ответственность. Все дальнейшие подробности при личном собеседовании. Условия Функции: проведение презентаций, консультирование и обслуживание покупателей, продажа оборудования, знание товарного ассортимента.