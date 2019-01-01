В салон (Прага 1) по продаже корейского оборудования НУГА БЕСТ требуется консультант-продавец на полный рабочий день. Оплата труда: оклад + бонусы от продаж.
Требования: обязательное знание чешского языка, понимание потребностей клиента, желание работать с качественным продуктом, хорошие коммуникативные навыки, обучаемость, умение найти подход к посетителям, ответственность. Все дальнейшие подробности при личном собеседовании.
Функции: проведение презентаций, консультирование и обслуживание покупателей, продажа оборудования, знание товарного ассортимента.
NB
nugabest@nugabest.cz
+420 778 050 608