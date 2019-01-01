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В салон по изготовлению штор и магазин тканей на Праге 2,требуется сотрудник.
Shaton
Praha 1

Консультант-продавец

Размещено Вчера 16:26
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
NUGA BEST
Описание

В салон (Прага 1) по продаже корейского оборудования НУГА БЕСТ требуется консультант-продавец на полный рабочий день. Оплата труда: оклад + бонусы от продаж.

Требования

Требования: обязательное знание чешского языка, понимание потребностей клиента, желание работать с качественным продуктом, хорошие коммуникативные навыки, обучаемость, умение найти подход к посетителям, ответственность. Все дальнейшие подробности при личном собеседовании.

Условия

Функции: проведение презентаций, консультирование и обслуживание покупателей, продажа оборудования, знание товарного ассортимента.

Контакты:

NB

nugabest@nugabest.cz

+420 778 050 608



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