Сотрудник по работе с клиентами в области недвижимости

В нашу динамично-развивающуюся команду ищем сотрудника по работе с клиентами в области недвижимости.
- целеустремлённый, энергичный
- с грамотно поставленной речью
- умеете находить общий язык с незнакомыми людьми
- владеете иностранными языками
- готовы работать на полный рабочий график
- и с чешскими документами,
Предлагаем:
- базу клиентов / объектов недвижимости
- собственное рабочее место в офисе на Праге - 3
- обучение / повышение квалификации
- дружный коллектив
- регулярные тимбилдинги
- з/п + проценты со сделок
- бонусы лучшему работнику месяца
Natalia
natalia@refa-group.cz
+420 777 001 056