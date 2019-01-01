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Сотрудник по работе с клиентами в области недвижимости

Размещено 06 февраля 17:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
1 CZK
Компания
REFA Group s.r.o
Описание

В нашу динамично-развивающуюся команду ищем сотрудника по работе с клиентами в области недвижимости.

Требования

- целеустремлённый, энергичный
- с грамотно поставленной речью
- умеете находить общий язык с незнакомыми людьми
- владеете иностранными языками
- готовы работать на полный рабочий график
- и с чешскими документами,

Условия

Предлагаем:
- базу клиентов / объектов недвижимости
- собственное рабочее место в офисе на Праге - 3
- обучение / повышение квалификации
- дружный коллектив
- регулярные тимбилдинги
- з/п + проценты со сделок
- бонусы лучшему работнику месяца

Контакты:

Natalia

natalia@refa-group.cz

+420 777 001 056



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