Требуются крановщик на стройку в Чехию c опытом работы на любых кранах. (прохождение практики и выдача удостоверения европейского образца). Рабочий день 8-10ч с возможностью работы без выходных.

Требования

От Вас требуется - опыт работы на любом кране, не боятся высоты, приехать к нам в Чехию, подойдет биометрический паспорт, польская или чешская рабочая виза. Все остальное мы берем на себя.