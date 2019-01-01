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Крановщик на стройку в Прагу
People full energy s.r.o.
Praha 1

Крановщик на стройку в Чехию c опытом работы на любых кранах

Размещено Вчера 10:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Крановщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
People full energy s.r.o.
Описание

Требуются крановщик на стройку в Чехию c опытом работы на любых кранах.
(прохождение практики и выдача удостоверения европейского образца).
Рабочий день 8-10ч с возможностью работы без выходных.

Требования

От Вас требуется - опыт работы на любом кране, не боятся высоты, приехать к нам в Чехию, подойдет биометрический паспорт, польская или чешская рабочая виза. Все остальное мы берем на себя.

Условия

Предоставление общежития по доступной цене. Полная сопроводительная поддержка.

Контакты:

Ермаков Виктор Андреевич

info@rabota-chehiya.com

+420777089341



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