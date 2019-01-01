Требуются крановщик на стройку в Чехию c опытом работы на любых кранах.
(прохождение практики и выдача удостоверения европейского образца).
Рабочий день 8-10ч с возможностью работы без выходных.
От Вас требуется - опыт работы на любом кране, не боятся высоты, приехать к нам в Чехию, подойдет биометрический паспорт, польская или чешская рабочая виза. Все остальное мы берем на себя.
Предоставление общежития по доступной цене. Полная сопроводительная поддержка.
Ермаков Виктор Андреевич
info@rabota-chehiya.com
+420777089341