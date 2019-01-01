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Требуется горничная для уборки апартаментов в Праге
REFA Group s.r.o
Praha 3

Требуются уборщицы

Размещено 07 февраля 21:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
110 CZK
Описание

Требуются на ПОСТОЯННУЮ работу уборщицы для уборки в элитном доме престарелых, офиса дома престарелых. Речь идет лишь о уборке помещений, полы, тумбочки и помещения общего пользования (библиотека, столовая, спортивный зал и тд).Рабочие дни Пн-Пт 6:30- 13:30. Оплата 110 крон/час.
Можно комбинировать с работой в офисе по вечерам, от 18:00, район Праги 7, Пн-Пт (Пн -5,5 часов, Вт-Пт- 4,5 часов в день ). Оплата 100 крон/час. Требования: легальное пребывание, умение договориться на чеш.языке(сезонная виза, польская и загран паспорта не беспокоить). Не писать, звонить 775 600 886.

Контакты:

Виктория Викторовна

victoriya888s@seznam.cz

775600886



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