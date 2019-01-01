Требуются уборщицы

Описание

Требуются на ПОСТОЯННУЮ работу уборщицы для уборки в элитном доме престарелых, офиса дома престарелых. Речь идет лишь о уборке помещений, полы, тумбочки и помещения общего пользования (библиотека, столовая, спортивный зал и тд).Рабочие дни Пн-Пт 6:30- 13:30. Оплата 110 крон/час.

Можно комбинировать с работой в офисе по вечерам, от 18:00, район Праги 7, Пн-Пт (Пн -5,5 часов, Вт-Пт- 4,5 часов в день ). Оплата 100 крон/час. Требования: легальное пребывание, умение договориться на чеш.языке(сезонная виза, польская и загран паспорта не беспокоить). Не писать, звонить 775 600 886.