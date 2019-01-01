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Техник в отель Union

Размещено Вчера 14:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Czech Invest Limited s.r.o.
Описание

Добрый день друзья!
В дружный коллектив сети отелей Union hospitality в Праге открыта вакансия на позицию - "отельный техник"
Выходные, а так же оплачиваемый отпуск.
Официальное трудоустройство и полная занятость HPP, DPČ(пмж, предприниматель)
Огромная просьба не беспокоить по польской визе, а так же по безвизу!
Оплата: оклад 30 тысяч чешских крон.
Присылайте Ваше резюме на емайл: union@hotelunion.cz

Требования

Базовые знания ремонтных работ
Базовые знания электротехнических работ
Базовые знания малярных работ
Аккуратность работ и рациональность мышления, а так же исполнительность.

Условия

Рабочего времени: 8 часов максимум в зависимости от недели и загруженности отеля.

Контакты:

Alexander Mogilnikov

union@hotelunion.cz

+420 774 476 777



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