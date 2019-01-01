Техник в отель Union

Добрый день друзья!
В дружный коллектив сети отелей Union hospitality в Праге открыта вакансия на позицию - "отельный техник"
Выходные, а так же оплачиваемый отпуск.
Официальное трудоустройство и полная занятость HPP, DPČ(пмж, предприниматель)
Огромная просьба не беспокоить по польской визе, а так же по безвизу!
Оплата: оклад 30 тысяч чешских крон.
Присылайте Ваше резюме на емайл: union@hotelunion.cz
Базовые знания ремонтных работ
Базовые знания электротехнических работ
Базовые знания малярных работ
Аккуратность работ и рациональность мышления, а так же исполнительность.
Рабочего времени: 8 часов максимум в зависимости от недели и загруженности отеля.
Alexander Mogilnikov
union@hotelunion.cz
+420 774 476 777