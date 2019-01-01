Техник в отель Union

Описание

Добрый день друзья!

В дружный коллектив сети отелей Union hospitality в Праге открыта вакансия на позицию - "отельный техник"

Выходные, а так же оплачиваемый отпуск.

Официальное трудоустройство и полная занятость HPP, DPČ(пмж, предприниматель)

Огромная просьба не беспокоить по польской визе, а так же по безвизу!

Оплата: оклад 30 тысяч чешских крон.

Присылайте Ваше резюме на емайл: union@hotelunion.cz