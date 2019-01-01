ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

- Официальный дистрибютор завода по производству теплозвукоизоляционных материалов в Европе. Главный офис компании находится на Праге 6
В связи с расширением бизнеса, ищем ассистента менеджера по продажам и работе с клиентами. Просим отправлять резюме на емайл: pelykh@termolife.cz
- высшее образование
- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)
- Excel, World, Power Point
- умение работать в команде
- знание английского ( разговорный, письменный)
- знание чешского ( разговорный, письменый)
- коммуникабельность
- составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский), спецификации и отгрузочные документы
- организация визитов и их проведений
- развитие и поддержка сервиса для клиентов
- консультирование по продуктам
- работа с возражениями, выявление потребностей
- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы
- участие и работа на выставках
- помощь отделу продаж в достижении общих целей
- работа в команде
- официальное трудоустройство
- рабочий день от 9 до 17
- Отпуск 20 рабочих дней
- возможность карьерного роста
Пелых Ирина
pelykh@termolife.cz