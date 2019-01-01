ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент(ка) Регион Hlavní město Praha Город Praha 6 Заработная плата не указана Компания Официальный дистрибютор завода по производству теплозвукоизоляционных материалов в Европе

Описание - Официальный дистрибютор завода по производству теплозвукоизоляционных материалов в Европе. Главный офис компании находится на Праге 6

В связи с расширением бизнеса, ищем ассистента менеджера по продажам и работе с клиентами. Просим отправлять резюме на емайл: pelykh@termolife.cz

Требования - высшее образование

- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)

- Excel, World, Power Point

- умение работать в команде

- знание английского ( разговорный, письменный)

- знание чешского ( разговорный, письменый)

- коммуникабельность

Условия - составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский), спецификации и отгрузочные документы

- организация визитов и их проведений

- развитие и поддержка сервиса для клиентов

- консультирование по продуктам

- работа с возражениями, выявление потребностей

- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы

- участие и работа на выставках

- помощь отделу продаж в достижении общих целей

- работа в команде