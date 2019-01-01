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Praha 1

ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

Размещено Вчера 14:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
не указана
Компания
Официальный дистрибютор завода по производству теплозвукоизоляционных материалов в Европе
Описание

- Официальный дистрибютор завода по производству теплозвукоизоляционных материалов в Европе. Главный офис компании находится на Праге 6
В связи с расширением бизнеса, ищем ассистента менеджера по продажам и работе с клиентами. Просим отправлять резюме на емайл: pelykh@termolife.cz

Требования

- высшее образование
- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)
- Excel, World, Power Point
- умение работать в команде
- знание английского ( разговорный, письменный)
- знание чешского ( разговорный, письменый)
- коммуникабельность

Условия

- составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский), спецификации и отгрузочные документы
- организация визитов и их проведений
- развитие и поддержка сервиса для клиентов
- консультирование по продуктам
- работа с возражениями, выявление потребностей
- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы
- участие и работа на выставках
- помощь отделу продаж в достижении общих целей
- работа в команде

Дополнительная информация

- официальное трудоустройство
- рабочий день от 9 до 17
- Отпуск 20 рабочих дней
- возможность карьерного роста

Контакты:

Пелых Ирина

pelykh@termolife.cz



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