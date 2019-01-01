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Praha 1

An automation engineer

Размещено 14 февраля 17:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Описание

Im looking for a job

Контакты:

Сороко Юрий Анатольевич

redfox.94@mail.ru

89211860747



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