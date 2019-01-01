ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

Тип занятости Удалённая работа Профессия Школьный учитель, Преподаватель, Репетитор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания образовательном центре и в онлайн проэкте

Описание Для работы в образовательном центре и в онлайн проэкте

требуется помощник! Девушка администратор от 20 лет (можно студентке ВУЗа.) на позицию ассистентка менеджера.

Требования - высшее образование

- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)

- Excel, World, Power Point

- знание английского ( разговорный, письменный)

- знание чешского ( разговорный, письменный)

- знание делопроизводства и умение

- знание и умение работать с СММ-сервисами,

-высокий уровень ответственности, самоорганизации, пунктуальности, уверенный пользователь ПК и интернета

- коммуникабельность

Условия - составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский),

- организация визитов и их проведений

- развитие и поддержка сервиса для клиентов

- консультирование по курсам и обучению в центре

- работа с возражениями, выявление потребностей

- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы

- участие и работа на выставках

- помощь отделу продаж

- работа в команде