ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

Для работы в образовательном центре и в онлайн проэкте
требуется помощник! Девушка администратор от 20 лет (можно студентке ВУЗа.) на позицию ассистентка менеджера.
- высшее образование
- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)
- Excel, World, Power Point
- знание английского ( разговорный, письменный)
- знание чешского ( разговорный, письменный)
- знание делопроизводства и умение
- знание и умение работать с СММ-сервисами,
-высокий уровень ответственности, самоорганизации, пунктуальности, уверенный пользователь ПК и интернета
- коммуникабельность
- составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский),
- организация визитов и их проведений
- развитие и поддержка сервиса для клиентов
- консультирование по курсам и обучению в центре
- работа с возражениями, выявление потребностей
- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы
- участие и работа на выставках
- помощь отделу продаж
- работа в команде
Действуйте! Напишите сейчас sms или пошлите CV на e-mail
Ждём вас в свою команду!
Контакты: +420776355355
e-mail:Inna.Mokko@mail.ru
https://vk.com/innamokko
https://www.facebook.com/mokko.inna
Ing. Moккo
Inna.Mokko@mail.ru
+420776355355