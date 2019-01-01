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ассистент менеджера по продажам и работе с клиентами

Размещено 14 февраля 22:17
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Школьный учитель, Преподаватель, Репетитор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
образовательном центре и в онлайн проэкте
Описание

Для работы в образовательном центре и в онлайн проэкте
требуется помощник! Девушка администратор от 20 лет (можно студентке ВУЗа.) на позицию ассистентка менеджера.

Требования

- высшее образование
- опыт работы в сфере продаж ( приветствуется)
- Excel, World, Power Point
- знание английского ( разговорный, письменный)
- знание чешского ( разговорный, письменный)
- знание делопроизводства и умение
- знание и умение работать с СММ-сервисами,
-высокий уровень ответственности, самоорганизации, пунктуальности, уверенный пользователь ПК и интернета
- коммуникабельность

Условия

- составление коммерческих предложений ( английский, чешский, русский),
- организация визитов и их проведений
- развитие и поддержка сервиса для клиентов
- консультирование по курсам и обучению в центре
- работа с возражениями, выявление потребностей
- своевременная отчетность и самостоятельное планирование работы
- участие и работа на выставках
- помощь отделу продаж
- работа в команде

Дополнительная информация

Действуйте! Напишите сейчас sms или пошлите CV на e-mail
Ждём вас в свою команду!
Контакты: +420776355355
e-mail:Inna.Mokko@mail.ru
https://vk.com/innamokko
https://www.facebook.com/mokko.inna

Контакты:

Ing. Moккo

Inna.Mokko@mail.ru

+420776355355



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