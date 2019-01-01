Ипотечный специалист

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.
Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.
Рассмотрим кандидата как с опытом работы ( ипотечное кредитвоание,страхование, банковское дело), так и без опыта работы.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык уровень не ниже B2-C1, легальное пребывание в ЧР.
Не студенты!
5ти дневная рабочая неделя в офисе компании. Оплачиваемая мобильная связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль. Изучение английского и чешского языка в офисе компании. Дружеская атмосфера и вкусный кофе неотъемлимые части комфортного пребывания в нашей компании.
Зарплата фикс + %, средняя з/п по прохождению испыт. срока составляет 40 000 крон
Владимир
hr@lekvi.cz
+420776737390