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Ипотечный специалист

Размещено Вчера 10:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Консультант по банковским продуктам, Кредитный эксперт
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Lekvi group
Описание

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования

Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.
Рассмотрим кандидата как с опытом работы ( ипотечное кредитвоание,страхование, банковское дело), так и без опыта работы.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык уровень не ниже B2-C1, легальное пребывание в ЧР.
Не студенты!

Условия

5ти дневная рабочая неделя в офисе компании. Оплачиваемая мобильная связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль. Изучение английского и чешского языка в офисе компании. Дружеская атмосфера и вкусный кофе неотъемлимые части комфортного пребывания в нашей компании.
Зарплата фикс + %, средняя з/п по прохождению испыт. срока составляет 40 000 крон

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

+420776737390



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