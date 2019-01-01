Ипотечный специалист

Тип занятости Полный день Профессия Консультант по банковским продуктам, Кредитный эксперт Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана Компания Lekvi group

Описание Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.

Рассмотрим кандидата как с опытом работы ( ипотечное кредитвоание,страхование, банковское дело), так и без опыта работы.

Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.

Чешский язык уровень не ниже B2-C1, легальное пребывание в ЧР.

Не студенты!