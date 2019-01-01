менеджер салона маникюра /педикюра

Салон N.Bar приглашает на работу менеджера
Обязанности:
☑️набор и обучение сотруднико
☑️контроль работы салона
☑️работа с документацией
Требования:
☑️опыт на руководящей должности приветсвуется
☑️опыт в индустрии красоты или сервиса приветсвуется
☑️обязательно знание чешского и русского языка, знание английского желательно
☑️легальное прибываение в ЧР
Отправляйте пожалуйста Ваше резюме на емейл адрес nail-barcz@yandex.ru.
Условия:
☑️работа в красивом салоне в центре Праги
☑️интересная и разнообразная работа
☑️пятидневная рабочая неделя (40 часов)
☑️ЗП от 28 000 крон + Бонус
Герасименко Оксана
nail-barcz@yandex.ru