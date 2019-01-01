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менеджер салона маникюра /педикюра

Размещено Сегодня 13:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер проекта, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
салон N. Bar
Описание

Салон N.Bar приглашает на работу менеджера

Обязанности:
☑️набор и обучение сотруднико
☑️контроль работы салона
☑️работа с документацией

Требования

Требования:
☑️опыт на руководящей должности приветсвуется
☑️опыт в индустрии красоты или сервиса приветсвуется
☑️обязательно знание чешского и русского языка, знание английского желательно
☑️легальное прибываение в ЧР
Отправляйте пожалуйста Ваше резюме на емейл адрес nail-barcz@yandex.ru.

Условия

Условия:
☑️работа в красивом салоне в центре Праги
☑️интересная и разнообразная работа
☑️пятидневная рабочая неделя (40 часов)
☑️ЗП от 28 000 крон + Бонус

Контакты:

Герасименко Оксана

nail-barcz@yandex.ru



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