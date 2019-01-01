менеджер салона маникюра /педикюра

Требования

Требования:

☑️опыт на руководящей должности приветсвуется

☑️опыт в индустрии красоты или сервиса приветсвуется

☑️обязательно знание чешского и русского языка, знание английского желательно

☑️легальное прибываение в ЧР

Отправляйте пожалуйста Ваше резюме на емейл адрес nail-barcz@yandex.ru.