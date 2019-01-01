Требуются уборщицы

Описание

Требуются на ПОСТОЯННУЮ работу уборщицы для уборки в элитном доме престарелых, офиса дома престарелых. Речь идет лишь о уборке помещений, полы, тумбочки и помещения общего пользования (библиотека, столовая, спортивный зал и тд).рабочие дни Пн-Пт 6:30- 13:30. Оплата 110 крон/час.

Можно комбинировать с работой в офисе по вечерам, от 18:00, район Праги 7, Пн-Пт (Пн -5,5 часов, Вт-Пт- 4,5 часов в день ). Оплата 100 крон/час.

Еще один офис (Vinohrady) Пн-Пт от 17.00 (Пн -Чт 2,5 часа, Пт- 3 часа в день ). Оплата 100 крон/час.

Уборка жилых квартир (не для туристов) Пн-Пт целый рабочий день ,оплата 110 крон/час.

Требования: легальное пребывание,ПМЖ. умение договориться на чеш.языке(сезонная виза, польская, и загран паспорта(био) НЕ НАДО). Не писать, звонить 775 600 886