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Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Здибы

Размещено 02 марта 09:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
130 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями в Здибы.
В Здибы, 15 минут автобусом со станции метро Kobylisy,на склад с автодеталями нужны работники, работа (контроль качества) дневные, ночные смены,12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 130-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ.
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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