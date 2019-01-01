Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Здибы

Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями в Здибы.

В Здибы, 15 минут автобусом со станции метро Kobylisy,на склад с автодеталями нужны работники, работа (контроль качества) дневные, ночные смены,12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 130-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ.

Tel./viber+ 420 773 288 999