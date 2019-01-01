Менеджер по продажам

Мы - это команда молодых и целеустремленных людей, готовых вкладывать свои знания, опыт и энергию в развитие и популярность компании. Наш успех создается командой, и Вы можете стать ее частью!
В связи с расширением, компания которая представляет ведущие проекты по обучению, набирает менеджеров по продаже.
• Желание много зарабатывать
• Опыт работы в продажах
• Грамотная речь
• Способность слушать клиента
• Многозадачность
• Знание английского языка на высоком уровне, ежедневное общение с клиентами на английском языке.
• Высокую заработную плату - оклад + % (средняя з.п. 35000-40000)
• Официальное трудоустройство
• Отсутствие холодных звонков
• Бесплатное обучение
• Рабочий график 5/2, с 9-00 до 18-00
• Комфортный и современный офис
• Возможность карьерного роста до Старшего менеджера/Руководителя отдела продаж
• Социальный пакет (корпоративные праздники, бесплатное профессиональное обучение)
• Спортивные мероприятия, вкусный кофе и многое другое.
Maniukevych Yevhenii
hr1@creacept.cz