Менеджер по продажам

Описание

Мы - это команда молодых и целеустремленных людей, готовых вкладывать свои знания, опыт и энергию в развитие и популярность компании. Наш успех создается командой, и Вы можете стать ее частью!

В связи с расширением, компания которая представляет ведущие проекты по обучению, набирает менеджеров по продаже.