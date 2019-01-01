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Компания по предоставлению бухгалтерских услуг ищет специалиста на полную занятость.

Размещено Вчера 15:48
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Hodie
Описание

Обязанности:
- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений
- Подготовка квартальных, ежемесячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов и налоговых деклараций

Требования

- владение чешским языком – устно и письменно,
- высшее образование,
- опыт работы обязателен,
- знание основ бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством,
- профессиональное владение ПК (MS Excel, MS Office, умение работать в программе Pohoda плюсом),
- самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность в работе с документами

Условия

- офис в центре Праги
- дружный коллектив
- зарплата по итогам собеседования

Контакты:

Елизавета

accounting@hodie.cz



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