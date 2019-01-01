Компания по предоставлению бухгалтерских услуг ищет специалиста на полную занятость.

Обязанности:
- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных счетов – фактур, банковских выписок, платежных поручений
- Подготовка квартальных, ежемесячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов и налоговых деклараций
- владение чешским языком – устно и письменно,
- высшее образование,
- опыт работы обязателен,
- знание основ бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством,
- профессиональное владение ПК (MS Excel, MS Office, умение работать в программе Pohoda плюсом),
- самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность в работе с документами
- офис в центре Праги
- дружный коллектив
- зарплата по итогам собеседования
Елизавета
accounting@hodie.cz