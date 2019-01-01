Бровист/ lash maker в эстетический центр

Описание

Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию мастера по наращиванию ресниц/ бровист

Условия:

• Работа в уютном центре с приятной атмосферой

• Отзывчивый и дружный коллектив.

• График работы «под запись»

• Долгосрочное сотрудничество

Обязанности:

• Архитектура бровей.

• Окрашивание бровей, ресниц хной и краской.

• Коррекции бровей.

• Ламинирование ресниц - бровей.

• Консультация клиентов перед и после процедуры;

• Консультация/продажа дополнительных услуг центра;

• Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте ;

Требования:

• Опыт работы не менее 6 месяцев

• Строгое соблюдение правильной техники наращивания ресниц;

• Выполнение классического наращивания ресниц не более 2-х часов;

• выполнение объемного наращивания ресниц приветствуется.

• Умение выявлять потребность клиента.

• Требуется живностенски лист на данную чинност

• Ответственность

• Пунктуальность

• Вежливость

• Желание работать и постоянно развиваться

• Знание чешского языка (B2)

Если Вас заинтересовала вакансия, то высылайте своё резюме и портфолио работ на hr@ar-aesthetics.cz