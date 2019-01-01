Контроль качества на предприятии MAGNA
Необходимые документы: паспорт Евросоюза, ПМЖ,рабочая карта
Дата выхода на работу: набор каждый понедельник
Место работы: české velenice CR
Зарплата: 130 крон/час грубого+ приплатки:
пресчасы +25 % (8 часов оплачивается по 130 грубыми и 4 часа +25%)
ночные +25%( с 22-06)
работа в выходные +50%
праздники +100 %
грубая зп 37927 крон (21 рабочий день по 11,5 часов + 1 Суббота 7,5 часов)
купоны на еду в размере 40 крон
Опыт работы: не требуется
Количество рабочих часов: около 250 часов в месяц ( 8/12 часов в день)
Проживание: квартиры, предоставляется бесплатно
Пол сотрудников: мужской, женский
Дополнительная информация: знание чешского языка не обязательно.
Фото жилья-по запросу.
Трегубова Марина
trehubova.m@seznam.cz
+420778509751