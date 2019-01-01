Ищем менеджера по работе с клиентами

Тип занятости Свободный график Профессия Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 7 Заработная плата 1 CZK Компания REFA Group s.r.o.

Описание В нашу динамичную развивающуюся команду ищем нового сотрудника. Обязанности:

- Передача ключей от апартаментов гостям

- Общение с гостями во время их заселения

- Принимать оплаты от гостей

Просьба отправлять резюме на наш эл. адрес

Требования Требования к кандидатам:

- Активность

- Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00

- Возможность работать в выходные дни

- Умение находить общий язык с незнакомыми людьми

- Языки: чешский и английский на разговорном уровне