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Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE

Размещено Вчера 09:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
105 CZK
Компания
Steer agency s.r.o
Описание

Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. На сборку сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Зарплата 105-150 кронн в час + бонус од 10-30 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется бесплатно. Вакансия бесплатная. Тел.:+420720078055, Viber: +420720078055

Контакты:

Halina Steer

filart@seznam.cz

720078055



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