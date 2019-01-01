Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.82
USD
22.99
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
50n 6 °C

Графический дизайнер

Размещено Вчера 13:15
Тип занятости
Полный день
Профессия
Графический дизайнер, Web-дизайнер, UI/UX Дизайнер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Lekvi group
Описание

В Lekvi Group требуется графический дизайнер.
Наполнение работы: разработка макетов для печати, рекламные модули, моушн дизайн, банеры, обработка видео, веб дизайн.

Требования

Знание программ: adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effects.
Креативность, внимательность к деталям, хороший тайм-менеджмент, высокая степень ответственности за выполнение заданий (соблюдение дедлайнов), работа в команде. Желание развиваться в сфере маркетинга.

Условия

Рассмотрим кандидата на неполный рабочий день. Оплачиваемая мобильная связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль. Изучение английского и чешского языка в офисе компании. Дружеская атмосфера и вкусный кофе неотъемлимая часть комфортного пребывания в нашей компании.
Зарплата обсуждается на собеседовании

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

+420776737390



Мобильная версия