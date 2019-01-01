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Ассистент бухгалтера
Размещено 28 марта 17:09
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
10 000 CZK
Компания
Бухгалтерская скорая помощь
Описание
Обработка первичных документов
Условия
Удаленная работа
Контакты:
Шах Наталья
ucetnis@atlas.cz
+420722243337
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